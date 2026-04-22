Ankara'da Helikopter Kazası: Sağlık Durumu İyi

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ankara'da kaza kırıma uğrayan helikopter hakkında, "Meydana gelen kazada personelimizin sağlık durumuna ilişkin herhangi bir olumsuzluk bulunmamakta" dedi.

Ankara'nın Sincan ilçesinde Kara Havacılık Komutanlığına ait bir helikopterin eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğramasını hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yapan İletişim Başkanı Duran, "Kara Havacılık Komutanlığımıza ait bir nakliye helikopterinin Ankara/Temelli bölgesinde icra edilen eğitim uçuşu sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kaza kırıma uğradığını üzüntüyle öğrendim" ifadelerine yer verdi.

Kazada personelin sağlık durumu ile ilgili olumsuzluk bulunmadığını belirten Duran, dezenformasyon içeren bilgilere itibar edilmemesinin önemine dikkati çekerek, "Meydana gelen kazada personelimizin sağlık durumuna ilişkin herhangi bir olumsuzluk bulunmamakta olup, sürece ilişkin incelemeler ilgili teknik ekipler tarafından titizlikle yürütülmektedir. Konuya ilişkin kamuoyunda yer alabilecek teyitsiz ve dezenformasyon içeren bilgilere itibar edilmemesi önem arz etmektedir. Aziz milletimize ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA