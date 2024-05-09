Ankara\'da Huzurevi Sakinleri İçin Model Uçak Eğitimleri Başladı

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Ankara'nın Keçiören Belediyesi, huzurevinde kalan vatandaşlar için model uçak yapımına yönelik eğitimler başlattı.

Keçiören Belediyesi bünyesinde hizmet veren Gönül Köşkü Huzurevi'nde yaş almış büyükler için model uçak yapımına yönelik eğitimler başladı. Model uçak yapımını en ince ayrıntısına kadar öğrenen huzurevi sakinleri, yaptıkları uçakları gökyüzünde uçurmak için gün sayıyor.

Huzurevinde misafir edilen yaş almış büyüklerin keyifli ve huzurlu vakit geçirmesi için tüm imkanları seferber ettiklerini belirten Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Belediyemiz ile Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı iş birliğinde her yaşta öğrenmenin önemini vurgulamak için model uçak yapımına yönelik projemizi hayata geçirdik. Öğrenmenin de eğlenmenin de yaşı yoktur" dedi.

Havacılığa ve uçak yapımına ilgi duyan büyüklerin katılımıyla gerçekleştirilen tanıtıcı, bilgilendirici ve uygulamalı eğitimlerin sonunda ortaya çıkacak model uçağın uçurulması hedefleniyor.

Model uçak eğitimlerinin ilk aşamasının 4 hafta sürmesi planlanıyor. Gelişim aşaması olan ikinci 4 haftalık süreçte ise projenin olgunlaştırılması amaçlanıyor. 6 haftalık son aşamada ise uçağa motor takma ve uçağın uçurulması süreci gerçekleştirilecek. 14 hafta sürecek kursun sonunda uçmaya hazır olan model uçak tanıtılarak törenle gökyüzünde uçması hedefleniyor. - ANKARA