Ankara'da İngilizce Yaz Kampı Başlıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentli çocukların yaz tatilini yabancı dil öğrenerek geçireceği "Kesikköprü İngilizce Dil Köyü Projesi"ni hayata geçiriyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentli çocukların yaz tatilini hem eğlenerek hem dinlenerek hem de yabancı dil öğrenerek geçireceği 'Kesikköprü İngilizce Dil Köyü Projesi'ni hayata geçiriyor. 12-16 yaş arasındaki tüm çocukların 25 Temmuz-3 Eylül 2022 tarihleri arasında katılabileceği ücretsiz kamp için ön başvuruların 'ankara.bel.tr' adresi üzerinden alınmaya başladığını duyuran ABB Başkanı Mansur Yavaş, "Seçim öncesi sözünü verdiğimiz 100 projemizden birisi olan İngilizce Tatil Kampı'nda sosyal yardım alan evlatlarımız öncelikli olmak üzere Ankara'mızın geleceği tüm çocuklarla harika bir kamp geçireceğiz" dedi. SEYEV Vakfı iş birliği ile "Kesikköprü İngilizce Dil Köyü Projesi"ni başlatan ABB, 25 Temmuz-3 Eylül 2022 tarihleri arasında Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı koordinasyonunda teşekkür ve takdir alan 12-16 yaş aralığındaki çocukları yaz kampında ağırlayacak.

"HEM TATİL YAPIYORUM HEM DİL EDİNİYORUM"

"Hem tatil yapıyorum hem dil ediniyorum" sloganıyla sosyal yardım alan ailelerin çocukları başta olmak üzere toplam 900 çocuğu bu yaz açılacak kampta ücretsiz olarak misafir edecek olan Ankara Büyükşehir Belediyesi, 'ankara.bel.tr' adresi üzerinden ya da 'https://forms.ankara.bel.tr/ingilizcekampi' adresi üzerinden ön başvuruları almaya başladı. Sınırlı kontenjanla çocuklara üçerli gruplar halinde yaz tatili boyunca eğlenerek, yüzerek ve çeşitli sportif aktivitelere katılarak tatil yapma imkanı sağlayacak olan Büyükşehir Belediyesi, İngilizce dil eğitimi verecek. Öğrenciler uzman eğitmenler eşliğinde düzenlenecek kampta 15 gün ücretsiz konaklayacak.

AİLELER BAŞVURU YAPABİLECEK

Ön başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından kesin kayıt işlemleri için ailelerin 18-22 Temmuz 2022 tarihleri arasında Emniyet Mahallesi, Hipodrom Caddesi No: 5 giriş katta bulunan ABB Hizmet Binası Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Bankosu'na (PTT yanı) istenilen evraklarla gelerek bizzat başvurması gerekiyor. 7, 8, 9 ve 10. sınıfa geçen öğrencilerin (01.01.2006-31.12.2010 arası doğumlular) katılabileceği yaz kampı için ayrıntılı bilgiye "(0312) 507 23 76" numaralı telefondan da ulaşılabilecek.

Kayıt için gerekli belgeler ise şöyle;

-Karne veya başarı belgesinin aslı ile fotokopisi,

-Velisinin ve öğrencinin nüfus cüzdanı fotokopisi (aslı ile birlikte getirilecek),

-1 adet fotoğraf,

-Aile Hekimliği ve devlet hastanelerinden alınacak sağlık raporu ile kesin kayıt yapılabilecek.