Ankara\'da Kurban Bayramı Coşkusu

Ankara'da Kurban Bayramı nedeniyle vatandaşlar camileri doldurdu.

Kurban Bayramı nedeniyle başkentte vatandaşlar kentteki camileri doldurdu. Kocatepe Camii'ne gelen vatandaşlar saf tuttu. Farklı ülkelerden Müslümanlar, camilere geleneksel kıyafetleriyle gelirken, bazı vatandaşlar da namaza çocuklarıyla katıldı. Bayram hutbesinde, vatandaşlara kurbanların eziyet edilmeden kesilmesi ve çevre temizliği konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi konusunda uyarılarda bulunuldu. Namaz ve hutbeden sonra edilen duanın ardından vatandaşlar bayramlaştı. Kocatepe Caminde bayram namazını eda eden Ankara Valisi Vasip Şahin Ankaralılar ile bayramlaştı. - ANKARA