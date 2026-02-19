Ankara'da Ramazan Sahuru Heyecanı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ankara'da Ramazan Sahuru Heyecanı

Ankara\'da Ramazan Sahuru Heyecanı
19.02.2026 07:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da Ramazan'ın gelmesiyle davulcular sahuru kutlamaya başladı. Gelenekler devam ediyor.

Ankara'da Ramazan ayının gelmesi ile beraber davulcular ilk sahurla çalışmaya başladı.

Ramazan ayının gelmesi ile beraber Ankara'da ilk sahur heyecanı başlarken, Ramazan ayının geleneklerinden olan davulcular da çalışmaya başladı. Vatandaşları sahura uyandırmak için çaba harcayan davulcular, sokaklarda davul çalarak maniler söyledi.

Bu işin ata mesleği olduğunu belirten Ramazan davulcusu Emir Çoşan, "Her sene olduğu gibi bu senede Araplar Mahallesi'nde Ramazan davulu çalmaktayız. Biz bu işe farklı bir boyut daha getirip zurna da ekledik. Yıllardan beri devam eden bir gelenek bu. Babadan, dededen, atadan gördüğümüz. Büyük bir hevesle başladık. Yıllardan beri sürdürüyoruz. İnşallah sürdürmeye de devam edeceğiz. Hem geleneğimiz sönmesin. Bu da bizim bir sporumuz ve ata mesleğimiz" ifadelerini kullandı.

Araplar Mahallesi Muhtarı Tuncay Tombuloğlu da davulcular ile beraber ilk sahuru sokakta karşıladı. Muhtar Ramazan ayının gelmesi ile mutlu olduğunu belirterek, "Geleneğimiz yine devam ettiriyoruz her yıl olduğu gibi. Yine mahallemizde bu yılda Emir Coşan ve ekibi davullarını çalarak bizleri şenlendirecek. Davulcularımız mahallemize hoş geldi. Türk İslam aleminin Ramazanı mübarek olsun. Yardımlaşmanın ve paylaşmanın bol olduğu bir Ramazan diliyorum" dedi. Davul çalarak ve maniler söyleyerek vatandaşları sahura uyandıran Emir Coşan, vatandaşlar tarafından ilgi gördü. - ANKARA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Ankara, Kültür, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ankara'da Ramazan Sahuru Heyecanı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Felaketi yaşıyorlar Okullar tatil edildi, zorunlu işi olmayan bu ilçeye gitmesin Felaketi yaşıyorlar! Okullar tatil edildi, zorunlu işi olmayan bu ilçeye gitmesin
Melek Baykal’ın ’’Hiç sevmediğim bir işti’’ sözlerine Ateş Fatih Uçan’dan yanıt Melek Baykal'ın ''Hiç sevmediğim bir işti'' sözlerine Ateş Fatih Uçan'dan yanıt
Türk dizilerine dev destek: Bölüm başına 100 bin dolar Türk dizilerine dev destek: Bölüm başına 100 bin dolar!
Fatih Erbakan, ittifak yapabilecekleri dört partiyi tek tek saydı Fatih Erbakan, ittifak yapabilecekleri dört partiyi tek tek saydı
Mert Demir konser gelirini eğitime bağışladı Mert Demir konser gelirini eğitime bağışladı
Raporda dikkat çeken maddeler AİHM kararları, kayyum, terör suçları... Raporda dikkat çeken maddeler! AİHM kararları, kayyum, terör suçları...

08:48
Ve bomba patladı Juventus, Galatasaray’ın yıldızını alıyor
Ve bomba patladı! Juventus, Galatasaray'ın yıldızını alıyor
08:39
İhanetin böylesi Yorgun düşen sevgilisini ölüme terk etti
İhanetin böylesi! Yorgun düşen sevgilisini ölüme terk etti
08:35
Inter, BodoGlimt için video hazırladığına bin pişman oldu
Inter, Bodo/Glimt için video hazırladığına bin pişman oldu
08:26
Suç örgütlerine bilgi sızdırmışlar 9’u polis 17 kişi için gözaltı kararı
Suç örgütlerine bilgi sızdırmışlar! 9'u polis 17 kişi için gözaltı kararı
08:10
Ramazan ayının ilk gününde alçak saldırı Ölü ve yaralılar var
Ramazan ayının ilk gününde alçak saldırı! Ölü ve yaralılar var
07:42
Türkiye’de milyonları uykudan uyandıran bildirim için olay iddia
Türkiye'de milyonları uykudan uyandıran bildirim için olay iddia
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2026 09:11:19. #7.11#
SON DAKİKA: Ankara'da Ramazan Sahuru Heyecanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.