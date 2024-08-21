Ankara\'da Sıkışan Güvercin İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

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Ankara'nın Mamak ilçesinde bir site dairesinin balkon boşluğuna sıkışan güvercin, Ankara itfaiyesi ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Olay, Mamak'ta Ege Mahallesindeki bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evinin balkonunun boşluğuna güvercin sıkıştığını gören ev sahibi, itfaiye ekiplerine çağrıda bulundu. Olay yerine gelen ekipler, itfaiye merdiveni sayesinde güvercini sıkıştığı yerden kurtardı. Güvercini kurtaran itfaiye personeli, sitedeki çocuklar tarafından alkışlandı. - ANKARA