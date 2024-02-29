Ankara\'da Yeni Bir Yeşil Alan: Batıkent Rekreasyon Alanı

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yürüttüğü yeşil alan çalışmalarına bir yenisini daha ekliyor. Atıl durumda bulunan 431 bin 600 metrekarelik alana kurulan Batıkent Rekreasyon Alanı'nın açılışı için geri sayım başladı. 10 Mart 2024'e kadar tamamlanarak hizmete açılması planlanan proje ile Başkentliler, yeni bir yeşil alana kavuşmuş olacak.

BAKAP Tarım Kampüsü ve Rekreasyon Alanı, Çubuk 1 Rekreasyon Alanı, 30 Ağustos Zafer Parkı, Gazi Park, Hacıkadın Kent Ormanı ile Lavanta Parkı gibi birçok önemli projeye imza atan Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yenimahalle ilçesi Kentkoop Mahallesi'ne kazandırılacak Batıkent Rekreasyon Alanı'nın çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Gece gündüz çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi ekipleri; BelPa Kafe, Gençlik Merkezi ve Yaşlı Kreşi gibi sosyal imkanların bulunduğu Batıkent Rekreasyon Alanı'nın ilk etabını 10 Mart 2024'e kadar tamamlayarak hizmete açmayı hedefliyor.

MANSUR YAVAŞ DUYURDU: "ANKARA'YA ÇOK YAKIŞACAK"

Batıkent Rekreasyon Alanı ile ilgili son durumu sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla duyuran Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Batıkent Rekreasyon Alanı için geri sayım başladı. Atıl durumda bulunan 431 bin 600 metrekarelik alana kurulan Batıkent Rekreasyon Alanı'nın ilk etabını 10 Mart'a kadar tamamlayarak hizmete açmayı hedefliyoruz. İçerisinde BelPa Kafe, Gençlik Merkezi ve Yaşlı Kreşi gibi sosyal imkanların bulunduğu tesisimiz Ankara'ya çok yakışacak" ifadelerini kullandı.

7 BİN 100 AĞAÇ VE 300 BİN BİTKİ TOPRAKLA BULUŞUYOR

Atıl durumda bulunan 431 bin 600 metrekarelik alan kurulan Batıkent Rekreasyon Alanı'nda; Ankara'nın doğal bitki örtüsü ile iklim şartlarına uyumlu 7 bin 100 ağaç ve 300 bin bitki toprakla buluşturuluyor. 3 bin 676 metrekarelik hiçbir kimyasal kullanılmadan bitkiler ve mikro-organizmalar yoluyla kendi kendini temizleyen biyolojik gölet ile birlikte parkta, 17 kilometrelik yürüyüş yolu ve 6 kilometrelik bisiklet parkuru da yer alacak.

EKOLOJİK AYAK İZİNİ AZALTACAK

Tasarımında doğal malzemelerin kullanıldığı parkın yüzde 80'i, yeşil alanlardan oluşacak. 40 bin metrekarelik çim ile 80 bin metrekarelik çayır alanının bulunacağı parkın toplam 180 bin metrekaresi ise ağaçlandırılarak Başkente kazandırılacak. Uzmanlarca yapılan modellemeler, iklim pozitif temalı park projesinin 3 yıl içinde ekolojik ayak izini azaltacağını gösteriyor.

SOSYAL DONATI ALANLARINDAN SPOR TESİSLERİNE KADAR BİRÇOK ALAN YER ALACAK

Alanda; gençlik merkezi, kadınlar lokali, sergi salonu, çay bahçesi, kafeterya, mescit, çok amaçlı salon, otopark ve büfeler yer alırken, vatandaşların gönüllerince spor yapabileceği alanlar da unutulmadı. Rekreasyon alanı içerisinde iki adet kapalı spor tesisi, basketbol, mini futbol sahası ve tenis kortu ile birer adet voleybol ve profesyonel futbol sahası bulunacak.