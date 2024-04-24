Ankara Kulübü Derneği, Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı\'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu

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Ankara Kulübü Derneği yönetimi, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde Gölbaşı Belediye Başkanı seçilen Yakup Odabaşı'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Başkentin köklü sivil toplum kuruluşlarından Ankara Kulübü Derneği'nin başkanı Dr. Metin Özaslan, dernek yöneticileri ve seymenler, Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette Ankara türküleri eşliğinde seymen oyunları da sergilendi. Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, şunları kaydetti:

"Sizleri görmek çok güzel. Seymenlerimizin güzel oyunuyla karşılanmak büyük bir onur. Ecdadımız tarafından kurulmuş Ankara Kulübü Derneği, ülkemizin çok önemli bir sivil toplum kuruluşu ve emektarıdır. Ankara'mızın başkent oluşunda onların da büyük rolü olduğunu düşünüyorum. Ankara'nın kadim kültürel miras değerlerine sahip çıkmaya, yaşatmaya ve gelecek kuşaklara aktarmaya çalışan derneğimizin bir mensubu olmak, bir Ankaralı olarak benim için büyük bir gurur. Evim diyebileceğim Ankara Kulübü Derneği'mizin şehrimizin kültürel mirasını koruma ve tanıtma çabaları takdire şayan. Kulübümüz Ankara'nın kültürünü ve geleneklerini yaşatmayı sürdürmeye devam ediyor. Nazik ziyaretleri için kıymetli seymenlerimize ve yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Birlikte çalışarak Gölbaşı'mızı daha da güzelleştireceğimize inanıyorum, iyi ki varsınız."

Ankara Kulübü tarafından Odabaşı'na seymen figürünün de hediye edildiği ziyaret, toplu fotoğraf çekilmesiyle sona erdi. - ANKARA