Ankara'nın Gölbaşı Belediyesi 19 Mayıs'ta bisiklet sürme etkinliği düzenledi - Son Dakika
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Ankara'nın Gölbaşı Belediyesi 19 Mayıs'ta bisiklet sürme etkinliği düzenledi

Ankara\'nın Gölbaşı Belediyesi 19 Mayıs\'ta bisiklet sürme etkinliği düzenledi

Gölbaşı Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bisiklet sürme etkinliği gerçekleştirdi. Etkinlikte, çocukların ekolojik farkındalıkları artırıldı ve sağlıklı yaşam için pedal çevrildi.

18.05.2024 17:17  Güncelleme: 17:22
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Ankara'nın Gölbaşı Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bisiklet sürme etkinliği gerçekleştirdi.

Gölbaşı Belediyesi ev sahipliğinde Atatürk Sahil Parkı'nda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Doğa Şenliği düzenlendi. Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı'nın da katıldığı etkinlikte 7'den 70'e onlarca kişi bisikletleriyle sağlıklı yaşam için pedal çevirdi. Etkinlikte çocukların ekolojik farkındalıkları artırma, çocukların okul dışında fiziksel aktiviteler ile hareket becerilerini destekleme, okul aile işbirliği doğrultusunda etkinlik yapmaya yönelik mesajlar verildi. Odabaşı, etkinlik alanında bulunan stantları gezerken, dilek asma ağacına "Mutlu yaşam için doğaya sahip çıkalım" notunu düştü.

"Sporun ve sporcunun her zaman yanındayız"

Etkinlikte "Burada öncelikle amaç sağlıklı yaşam" diyerek sözlerine başlayan Odabaşı, "Biz Gölbaşı Belediyesi olarak sağlıklı yaşam için sporun ve sporcunun her zaman yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz. Bu tür etkinliklerin Gölbaşı'mızda yapılmasından mutluluk duyuyoruz ve teşvik de edeceğiz. Ankara'mızın incisi Mogan Gölü'müzün sahil alanında sizleri burada görmekten, sizleri ağırlamaktan onur duyuyorum" diye konuştu.

Bisiklet dağıtımının ardından Odabaşı'nın start vermesiyle, katılımcılar gruplar halinde bisikletleriyle Mogan Gölü'nün etrafında tur attı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ankara'nın Gölbaşı Belediyesi 19 Mayıs'ta bisiklet sürme etkinliği düzenledi - Son Dakika

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