Ankara'nın Gölbaşı Belediyesi 'Paylaşım Noktası'nı Yeniden Açtı

Yerel

Ankara'nın Gölbaşı Belediyesince 2011 yılında vatandaşların kıyafet ve yiyecek ihtiyaçlarını ücretsiz karşılamak amacıyla hizmete kazandırılan "Paylaşım Noktası", Belediye Başkanı Yakup Odabaşı öncülüğünde yeniden açıldı.

2011 yılında dönemin Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı tarafından vatandaşların kıyafet ve yiyecek ihtiyaçlarını ücretsiz karşılamak amacıyla mağaza ve market şeklinde "Paylaşım Noktası" açılmıştı. Aradan geçen zamanda belediye yönetiminin el değiştirmesiyle "Paylaşım Noktası" verimli şekilde kullanılamadı.

31 Mart 2024 Yerel Seçimlerini kazanan Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, iki dönem arayla tekrar seçilmesinin ardından "Paylaşım Noktası"nı tekrar hizmete kazandırdı. Yeniden açılan "Paylaşım Noktası" Zübeyde Hanım Aile Yaşam Merkezi'nin en alt katında yer alıyor. Belediye Başkanı Odabaşı, açılışta yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"Bundan 13 yıl önce burası kullanılmayan bir alandı. Kültür Merkezi'nin alt kısmında bomboş depo gibi bir işe yaramayan atıl durumda bir yerdi. Hanım o zaman içinden geçirdi. 'Burayı değerlendirelim ve mağaza şekline dönüştürelim' dedi. Amacımızda veren el ile alan elin hayırda buluşması. Onun içinde ismini kendi koymuştu. O zaman ismini koyduğumuz 'Paylaşım noktası 2011' diye yazılmış. O gün yine Mayıs ayında burada tecelli etmişti ve açılışını yapmıştık. Mutlu bir gündü çünkü gülen yüzleri burada buluşturmaktı amaç. Veren eli ile alan ellerin buluştuğu ve her iki yüzünde gülüştüğü bir andı."

İhtiyaç sahibi vatandaşlar, kimlik kartlarını göstererek gelinlik kıyafetinden, un ve şeker gibi ürünleri her hangi bir sınır olmadan alabilecek. - ANKARA