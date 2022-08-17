Seyyid Hacı Osman Yücel son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Seyyid Hacı Osman Yücel son yolculuğuna uğurlandı

17.08.2022 23:03
Seyyid Hacı Osman Yücel son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'nın önemli kanaat önderinden Seyyid Hacı Osman Yücel son yolculuğuna uğurlandı.

Ankara'nın önemli kanaat önderinden Seyyid Hacı Osman Yücel son yolculuğuna uğurlandı.

Ankara'da önemli kanaat önderlerinden Siirt Tillo Eşraf ve Seyyid ailesinden olan Seyyid Hacı Osman Yücel, beyin kanaması nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında yaşamını yitirdi. Yücel'in cenazesi, Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde kılınan namaz sonrasında Bağlum Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Beyin kanaması geçirdiği güne kadar insanları hayır yapmaya yönlendirdiği ve halen birçok çocuğun da eğitimini üstlendiği bilinen Yücel'in cenaze namazı kalabalık bir cemaatle kılındı. Seyyid Hacı Osman Yücel'in oğlu Hasan Hüseyin Yücel, babasının çok güzel işler yaptığını belirterek, "93 yaşına kadar çok güzel işler yaptı, çok güzel hizmetler yaptı. Hastanede yattığı sırada çok üzüntülüydüm. Ama defin öncesi musallada yüzünü açtıklarında bütün hüznüm kayboldu. Ben orada nurlar içerisinde bir insan gördüm. Ben böyle bir babanın evladı olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum" dedi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Ankara, Tillo, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Seyyid Hacı Osman Yücel son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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