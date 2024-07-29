Ankara'nın Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, çocuklara ödüllü penaltı atışı yaptırdı - Son Dakika
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Ankara'nın Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, çocuklara ödüllü penaltı atışı yaptırdı

Ankara\'nın Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, çocuklara ödüllü penaltı atışı yaptırdı

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, mahalle aralarındaki spor sahalarında futbol oynayan çocuklara ödüllü penaltı atışı yaptırdı. Çetin, spor alt yapısını güçlendirmeye devam edeceklerini belirtti.

29.07.2024 11:49  Güncelleme: 11:53
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Ankara'nın Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, halı saha da top oynayan çocuklara ödüllü penaltı atışı yaptırdı.

Çocuklara ve gençlerin farklı spor dallarında gelişim sağlayabilmeleri için 30 spor salonu ve açık spor salonlarını Pursaklar'a kazandıran Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, mahalle aralarındaki spor sahalarında futbol oynayan gençlerle bir araya geldi. Çetin, halı saha da top oynayan çocuklara ödüllü penaltı atışı yaptırdı.

"Cadde ve sokaklarda, gençlerle ve çocuklarla sık sık bir araya geliyoruz"

Pursaklar'da sporun hayatın en önemli parçalarından biri olduğunu belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Cadde ve sokaklarda, gençlerle ve çocuklarla sık sık bir araya geliyoruz. İlçemize kazandırdığımız halı sahalarda top oynayan çocuklarımıza ödüllü penaltı atışı yaptırıyoruz. Penaltı atışlarının ardından birbirinden yetenekli her bir kardeşime ödüllerini veriyoruz. Onların mutlu olması ve spor alanında daha çok gelişim kat edebilmeleri için spor alt yapısını güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi.

Bir süre büyük bir rekabet içerisinde top oynayan çocukları izleyen Başkan Ertuğrul Çetin, daha sonra ödüllü penaltı turnuvası düzenleyerek gol atmayı başaran ya da başaramayan tüm çocuklara, çeşitli hediyeler vererek, gönülleri kazandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ankara'nın Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, çocuklara ödüllü penaltı atışı yaptırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'nın Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, çocuklara ödüllü penaltı atışı yaptırdı - Son Dakika
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