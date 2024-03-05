Ankara'nın Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin Mahalleleri Geziyor - Son Dakika
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Ankara'nın Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin Mahalleleri Geziyor

Ankara\'nın Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin Mahalleleri Geziyor

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, mahalleleri gezerek vatandaşlarla bir araya geliyor. Halkın taleplerini dinlemeye önem veren Çetin, yapılan hizmetler hakkında fikir alışverişinde bulunuyor.

05.03.2024 12:58  Güncelleme: 13:03
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Ankara'nın Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, mahalleleri gezerek vatandaşlarla bir araya geldi.

Mahalle ziyaretlerinde halkın taleplerini ilk ağızdan dinlemeye büyük önem veren Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, farklı mahallelere giderek, vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Yuva Mahallesi ve Altınova Mahallesinde vatandaşların büyük bir ilgisi ile karşılaşan Çetin, Ayyıldız Mahallesi'ndeki mahalle sakinleri ile sohbet ortamında geçen buluşmada, yapılan hizmetler ile ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Çetin, vatandaşlara bir araya geldiği sohbette, şunları kaydetti:

"Hemşerilerimizle bir araya gelerek taleplerini dinledik, sorunlarına çözümler ürettik. Göreve geldiğimiz günden bu güne kadar vatandaşlarımızın fikirlerine, isteklerine önem ve öncelik verdik. 5 sene içerisinde sürekli sahada, ilçe sakinlerimizin dertleriyle dertlenip, ilçenin gelişimi için birlikte çaba sarf ettik. İlçemizi birlikte yönetmeye devam edeceğiz." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ankara'nın Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin Mahalleleri Geziyor - Son Dakika

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