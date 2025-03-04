Ankara'nın Simge Spor Salonu 19 Mayıs Spor Kompleksi İçin Kaldırılacak - Son Dakika
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Yerel

Ankara'nın Simge Spor Salonu 19 Mayıs Spor Kompleksi İçin Kaldırılacak

Ankara\'nın Simge Spor Salonu 19 Mayıs Spor Kompleksi İçin Kaldırılacak

Ankara'nın köklü spor ve etkinlik merkezi olan Atatürk Spor ve Sergi Salonu, 19 Mayıs Spor Kompleksi projesi kapsamında yıkılacak. Yeni antrenman sahaları inşa edilecek.

04.03.2025 12:16  Güncelleme: 12:23
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Uzun yıllar başkentin spor ve kültürel hayatına ev sahipliği yapan Ankara'nın köklü spor ve etkinlik merkezlerinden biri olan Atatürk Spor ve Sergi Salonu, 19 Mayıs Spor Kompleksi projesi kapsamında kaldırılacak.

Yetkililerden alınan bilgilere göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ilgili bakanlık arasında yapılan protokol doğrultusunda devam eden 19 Mayıs Spor Kompleksi projesine entegre edilerek yerine yeni antrenman sahaları yapılması planlanıyor.

Yetkililer, yıkım sürecinin ne zaman başlayacağına dair net bir tarih vermemekle birlikte, 1958 yılında hizmete giren Ankara'nın simge mekanlarından biri olan salon, yıllarca basketbol, voleybol, güreş gibi birçok spor müsabakasına ev sahipliği yapmasının yanı sıra fuarlar, konserler ve çeşitli etkinliklerle de halkın buluşma noktalarından biri olmuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ankara'nın Simge Spor Salonu 19 Mayıs Spor Kompleksi İçin Kaldırılacak - Son Dakika

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