Ankara\'nın Simge Spor Salonu 19 Mayıs Spor Kompleksi İçin Kaldırılacak

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Uzun yıllar başkentin spor ve kültürel hayatına ev sahipliği yapan Ankara'nın köklü spor ve etkinlik merkezlerinden biri olan Atatürk Spor ve Sergi Salonu, 19 Mayıs Spor Kompleksi projesi kapsamında kaldırılacak.

Yetkililerden alınan bilgilere göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ilgili bakanlık arasında yapılan protokol doğrultusunda devam eden 19 Mayıs Spor Kompleksi projesine entegre edilerek yerine yeni antrenman sahaları yapılması planlanıyor.

Yetkililer, yıkım sürecinin ne zaman başlayacağına dair net bir tarih vermemekle birlikte, 1958 yılında hizmete giren Ankara'nın simge mekanlarından biri olan salon, yıllarca basketbol, voleybol, güreş gibi birçok spor müsabakasına ev sahipliği yapmasının yanı sıra fuarlar, konserler ve çeşitli etkinliklerle de halkın buluşma noktalarından biri olmuştu. - ANKARA