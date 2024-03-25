Ankara Pursaklar Belediyesi, Kimsesiz Yaşlı ve Engellilere Sıcak Yemek Hizmeti Sunuyor

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Ankara'nın Pursaklar Belediyesi bünyesinde 2021 yılında hizmet vermeye başlayan aşevi, yemek yapamayacak durumda olan kimsesiz yaşlı ve engelli vatandaşlara sıcak yemekleri ulaştırılıyor.

Pursaklar Kart ile ihtiyaç sahiplerinin hesaplarına para yükleyen, Tebessüm Çarşısı ile vatandaşların gündelik elbise ihtiyaçlarını karşılayan, yetim öksüz çocuklara kendi üretimleri olan nohut, mercimek, bal ve sucuk yardımında bulunan Pursaklar Belediyesi, 2021 yılında hizmete kazandırdığı aşevi ile kimsesiz yaşlı ve engelli vatandaşlara sıcak yemekleri hazırlanarak evlerine götürerek teslim ediyor.

Pursaklar Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne bağlı personeller tarafından hizmet veren, dayanışmanın ve yardımlaşmanın sacayağını oluşturan aşevinde, alanında uzman aşçılarca her gün sıcak yemek hazırlanıyor.

365 gün boyunca hizmet veren aşevinde, hijyenik bir ortamda paketlenerek hazırlanan sıcak yemekler, yaşlı, kimsesiz ve özel gereksinimli vatandaşların evlerine götürülerek teslim ediliyor.

Aç ve açıkta kimse kalmasın diye 2021 yılında aşevini vatandaşların hizmetine açtıklarını belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Aşevimizde yapılan sıcak yemekleri, yemek yapamayacak durumda olan kimsesiz, yaşlı ve özel gereksinimli hemşehrilerimize ulaştırmaya devam ediyoruz. Sürekli olarak bölgemizde bulunan vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda periyodik kontrollerimizi de yapıyoruz. Hiçbir vatandaşımızın aç olarak yatağa girmemesi bizim için büyük önem arz ediyor. Bu doğrultuda da sürekli hemşehrilerimizle iletişim halindeyiz. Biz birlikte güçlüyüz" ifadelerini kullandı. - ANKARA