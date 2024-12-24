Ankara Valiliği, Etimesgut Belediyesine bağlı yaşam merkezinde bulunan mescitte ezan okutulmadığına dair çıkan haberler üzerine tahkikat başlattı.
Ankara Valiliği, sosyal paylaşım sitesi X hesabından yapılan paylaşımda, "Etimesgut Belediyesine bağlı yaşam merkezinde bulunan mescitte ezan okutulmadığına dair medya mecralarında yer alan haberler üzerine valiliğimizce konuyla alakalı tahkikat başlatılmıştır" denildi. - ANKARA
Son Dakika › Yerel › Ankara Valiliği Ezan Okutulmadığı İddiaları Üzerine Tahkikat Başlattı - Son Dakika
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