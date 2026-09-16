Ankara Valisi Yakup Canbolat’tan Gölbaşı'na ziyaret turu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ankara Valisi Yakup Canbolat’tan Gölbaşı'na ziyaret turu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara Valisi Yakup Canbolat’tan Gölbaşı\'na ziyaret turu
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Valisi Yakup Canbolat, Gölbaşı programı kapsamında Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı'nı makamında ziyaret etti. Vali Canbolat'ın ilçe programında esnaf, ASELSAN ve şehit ailesi ziyaretleri de yer aldı.

(ANKARA) - Ankara Valisi Yakup Canbolat, Gölbaşı programı kapsamında Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı'nı makamında ziyaret etti. Vali Canbolat'ın ilçe programında esnaf, ASELSAN ve şehit ailesi ziyaretleri de yer aldı.

Ankara Valisi Yakup Canbolat, Gölbaşı'nda çeşitli temaslarda bulundu. Vali Canbolat, ilçe programına Gölbaşı Kaymakamlığı ziyaretiyle başladı. Vali Canbolat'ı ziyarette Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu, Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanı Selim Akceylan ve ilçe protokolü karşıladı.

Kaymakamlık ziyaretinin ardından Canbolat, Gölbaşı Belediyesi'ne geçti. Canbolat'ı belediye binasının girişinde Başkan Odabaşı karşıladı. Canbolat, Odabaşı ile birlikte belediyedeki makamında bir süre görüştü. Ziyarette Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu, AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanı Selim Akceylan ile MHP Gölbaşı İlçe Başkanı Abdurrahman Özçelik de yer aldı. Görüşmede Gölbaşı'nın genel durumu, ilçede yürütülen çalışmalar ve gündeme ilişkin konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Ziyaretin sonunda Vali Canbolat ve Başkan Odabaşı günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

ESNAF VE ŞEHİT AİLESİNE ZİYARET

Belediye ziyaretinin ardından Vali Canbolat, ilçedeki esnafı ziyaret etti. Esnafla sohbet eden Canbolat, vatandaşların talep ve görüşlerini dinledi. Vali Canbolat, beraberindeki heyetle birlikte daha sonra Gölbaşı sınırları içerisinde faaliyet gösteren ASELSAN'ı ziyaret etti. Burada yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi alan Canbolat, tesislerde incelemelerde bulundu. Gölbaşı programının son durağında ise şehit Piyade Uzman Çavuş Halil Koç'un ailesi ziyaret edildi. Canbolat, şehit ailesiyle bir araya gelerek aileye taziyelerini ve desteklerini iletti.

Kaynak: ANKA
Ankara ValiliğiYerel HaberlerYakup OdabaşıAselsanGölbaşıYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bayramın son günü parkta öldürüldü Aile şikayetten vazgeçti Bayramın son günü parkta öldürüldü! Aile şikayetten vazgeçti
Canik’te sondaj sırasında metan gazı çıktı: Bölgede yoğun güvenlik önlemi Canik'te sondaj sırasında metan gazı çıktı: Bölgede yoğun güvenlik önlemi
Baykar’ın AKINCI İHA’sından ateşlenen SUNGUR füzesi hedefi tam 12’den vurdu Baykar'ın AKINCI İHA'sından ateşlenen SUNGUR füzesi hedefi tam 12'den vurdu
İmamoğlu paylaşımları eski vekilin başını yaktı Vahim suçlamayla hapse mahkum edildi İmamoğlu paylaşımları eski vekilin başını yaktı! Vahim suçlamayla hapse mahkum edildi
Bakan Ersoy: Medeniyet mirasımız için kapsamlı seferberlik başlattık Bakan Ersoy: Medeniyet mirasımız için kapsamlı seferberlik başlattık
İsmail Kartal’dan radikal karar Olan Kerem’e oldu İsmail Kartal'dan radikal karar! Olan Kerem'e oldu
18:19
Kerem Aktürkoğlu kendisine gelen eleştirilere karşı patladı
Kerem Aktürkoğlu kendisine gelen eleştirilere karşı patladı
18:05
ABD’nin yaptırım listesindeki Türk bankası, TMSF’ye geçti
ABD'nin yaptırım listesindeki Türk bankası, TMSF'ye geçti
17:20
İşte savcıları harekete geçiren sahne Kurtlar Vadisi’ndeki detaylar mercek altında
İşte savcıları harekete geçiren sahne! Kurtlar Vadisi'ndeki detaylar mercek altında
16:50
Şanlıurfa’da 392 aday yeniden KPSS’ye girecek
Şanlıurfa'da 392 aday yeniden KPSS'ye girecek
16:49
Erzurum’da Palandöken Kaymakamı ve koruma görevlisiyle ilgili iddialara soruşturma
Erzurum'da Palandöken Kaymakamı ve koruma görevlisiyle ilgili iddialara soruşturma
15:47
Törene damga vuran an Belediye başkanı protokole sırtını döndü
Törene damga vuran an! Belediye başkanı protokole sırtını döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2026 18:29:19. #7.12#
SON DAKİKA: Ankara Valisi Yakup Canbolat’tan Gölbaşı'na ziyaret turu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement