Ankara Valisi Yakup Canbolat’tan Gölbaşı\'na ziyaret turu

(ANKARA) - Ankara Valisi Yakup Canbolat, Gölbaşı programı kapsamında Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı'nı makamında ziyaret etti. Vali Canbolat'ın ilçe programında esnaf, ASELSAN ve şehit ailesi ziyaretleri de yer aldı.

Ankara Valisi Yakup Canbolat, Gölbaşı'nda çeşitli temaslarda bulundu. Vali Canbolat, ilçe programına Gölbaşı Kaymakamlığı ziyaretiyle başladı. Vali Canbolat'ı ziyarette Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu, Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanı Selim Akceylan ve ilçe protokolü karşıladı.

Kaymakamlık ziyaretinin ardından Canbolat, Gölbaşı Belediyesi'ne geçti. Canbolat'ı belediye binasının girişinde Başkan Odabaşı karşıladı. Canbolat, Odabaşı ile birlikte belediyedeki makamında bir süre görüştü. Ziyarette Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu, AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanı Selim Akceylan ile MHP Gölbaşı İlçe Başkanı Abdurrahman Özçelik de yer aldı. Görüşmede Gölbaşı'nın genel durumu, ilçede yürütülen çalışmalar ve gündeme ilişkin konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Ziyaretin sonunda Vali Canbolat ve Başkan Odabaşı günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

ESNAF VE ŞEHİT AİLESİNE ZİYARET

Belediye ziyaretinin ardından Vali Canbolat, ilçedeki esnafı ziyaret etti. Esnafla sohbet eden Canbolat, vatandaşların talep ve görüşlerini dinledi. Vali Canbolat, beraberindeki heyetle birlikte daha sonra Gölbaşı sınırları içerisinde faaliyet gösteren ASELSAN'ı ziyaret etti. Burada yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi alan Canbolat, tesislerde incelemelerde bulundu. Gölbaşı programının son durağında ise şehit Piyade Uzman Çavuş Halil Koç'un ailesi ziyaret edildi. Canbolat, şehit ailesiyle bir araya gelerek aileye taziyelerini ve desteklerini iletti.