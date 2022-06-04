Ankara Yolu'nda trafik düzenlemesi - Son Dakika
Üye Girişi

Ankara Yolu'nda trafik düzenlemesi

04.06.2022 14:49
Ankara Yolu'nda trafik düzenlemesi

Bursa Kestel ilçesi Serme Mahallesi sınırları içerisinde D-200 Karayolu üzerinde Cenup Kanalı üzerinde bulunan mevcut köprülerin yerine günümüz şartlarına uygun köprü imalatı çalışmalarına başlanacak.

Bursa Kestel ilçesi Serme Mahallesi sınırları içerisinde D-200 Karayolu üzerinde Cenup Kanalı üzerinde bulunan mevcut köprülerin yerine günümüz şartlarına uygun köprü imalatı çalışmalarına başlanacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden gelen açıklama şöyle; "Saha çalışmaları esnasında yolun güvenliğinin sağlanabilmesi için Bursa- İnegöl istikametinin trafiğinin İnegöl-Bursa istikametine aktarılarak 1.1 kilometrelik kısmın 1 gidiş, 1 geliş olacak şekilde uygulanması planlanmaktadır. Çalışmaların 5 Haziran ile 15 Ağustos arası tarihleri arasında yapılması planlanmaktadır. Ayrıca bu istikameti kullanacak araç sürücülerinin alternatif olarak Bursa Çevre Otoyolu'nu kullanabilirler" denildi. - BURSA

Ankara Yolu'nda trafik düzenlemesi
Ankara Yolu'nda trafik düzenlemesi

YORUMLAR
500
Kestane yeniden eski günlerine dönecek Kestane yeniden eski günlerine dönecek İhracatçı Birliği Büyük Ödülü BUÜ'lü akademisyene İhracatçı Birliği Büyük Ödülü BUÜ'lü akademisyene
Kaynak: İHA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, İnegöl, Kestel, Bursa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ankara Yolu'nda trafik düzenlemesi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:53 İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan CHP açıklaması: CHP'ye rüyasında oy verdiğini gören sağcı gusül abdesti alır
14:46 Tıp dünyasını şaşkına çeviren olay! Hamileyken eşiyle birlikte olan kadın, yeniden hamile kaldı
14:42 Shakira, ihaneti affetmedi, 12 yıllık sevgilisi Gerard Pique ile yollarını ayırdı
14:37 Beşiktaş, Norveçli golcü Alexander Sörloth'un transferi için aradığı kaynağı buldu
14:21 Banu Alkan'dan Aleyna Tilki çıkışı: Beni izleyip o kalın belleriyle taklit ediyorlar
14:16 Esra öğretmen, öğrencilerin eksikleri için yetkililere seslenmişti 40 gönüllü öğrencilerin yüzlerini güldürdü
14:10 Fenerbahçe bu sezon Moussa Dembele ile tekrar görüşmelere başladı
13:50 Kurt ve kangal dağlık alanda karşı karşıya geldi! Kurdun direnişi izleyenleri mest etti
13:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan zam açıklaması: Her kesimden vatandaşın gelirlerini artırarak aradaki farkı kapatacağız
12:57 Kılıçdaroğlu'nun SADAT iddiasına Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıt verdi: Külliye'de görüşme oldu ama evlerinde görüşmedim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2022 15:05:44. #1.11#
SON DAKİKA: Ankara Yolu'nda trafik düzenlemesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement