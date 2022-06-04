Bursa Büyükşehir Belediyesi 'nden gelen açıklama şöyle; "Saha çalışmaları esnasında yolun güvenliğinin sağlanabilmesi için Bursa- İnegöl istikametinin trafiğinin İnegöl-Bursa istikametine aktarılarak 1.1 kilometrelik kısmın 1 gidiş, 1 geliş olacak şekilde uygulanması planlanmaktadır. Çalışmaların 5 Haziran ile 15 Ağustos arası tarihleri arasında yapılması planlanmaktadır. Ayrıca bu istikameti kullanacak araç sürücülerinin alternatif olarak Bursa Çevre Otoyolu'nu kullanabilirler" denildi. - BURSA

Kaynak: İHA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, İnegöl, Kestel, Bursa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Ankara Yolu'nda trafik düzenlemesi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.