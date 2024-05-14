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Anne ve anne adayları kep atarak mezuniyet heyecanı yaşadı

Hitit Anne Üniversitesi 4'ü dönem mezunlarını verdi

Çorum Valisi Zülkif Dağlı:

"Anne, ailenin temel taşı"

ÇORUM - Hitit Üniversitesi Kadın ve Aile Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen Anne Üniversitesi programına katılan anne ve anne adayları törenle diplomalarını aldı.

Meslek Yüksek Okulları Kampüsü Ethem Erkoç Konferans Salonu'nda düzenlenen mezuniyet töreninde konuşan Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam, Anne Üniversitesi projesinin üniversitelerin topluma hizmet alanındaki etkilerine çok güzel bir örnek olduğunu söyledi. Anne Üniversitesi adında birçok etkinlik bulunmasına rağmen içeriğinin bu kadar dolu hedefe uygun olduğu az etkinlik bulunduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Nurcan Baykam, bugüne kadar Çorum'daki anne ve anne adaylarına yönelik düzenlenen programı bu yıl Vali Zülkif Dağlı'nın önerisiyle Alaca, Bayat, Boğazkale ve Laçin ilçelerindeki anne ve adaylarına yönelik düzenlediklerini açıkladı.

Anne Üniversitesinin temel amacının kadınların kişisel gelişimlerine katkı sağlamak olduğunu anlatan Baykam, "Aile içi iletişim, ebeveynlik, çocuklarla iletişim gibi konularda destek vermekti. Anne Üniversitesi öğrencileri gördükleri eğitimle hayatlarında iyileştirme sağlayacak kazanımlar elde etmekte, bunun yanı sıra bilimsel deneyimlerini artırdıklarını çağımız bilgi kirliliği içerisinde doğru bilgiye ulaşmanın yolunu öğrendiklerini fark etmekte bunu bize geri dönüş olarak bildirmekteler. Ailenin eğitimi içinde önemli bir kaynak olan annelerimizin doğru bilgiye bilimsel yöntemlerle ulaşması toplumunda topyekün eğitilmesine vesile olmaktadır" dedi.

Annenin ailenin temel taşı olduğunu vurgulayan Vali Zülkif Dağlı da, "Programdan memnuniyetin had safhada olduğunu görüyoruz. Katılımcı tüm anne ve anne adaylarına teşekkür ediyorum. Projemizin içeriği çok güçlü. Geniş bir perspektif ve bakış açısı var. Burada verilen eğitimlere baktığımızda günlük hayatımızda önemli konular. Anne eğitiminin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Ailenin temel taşının anne olduğunun bilincindeyiz. Anne üniversitesinde verilen eğitimin ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Projenin geri dönüşleri olacaktır. Üniversitemizde geri dönüşlere kapılarını açacaktır" diye konuştu.

Konuşmaların ardından programın hayata geçirilmesinde katkıda bulunan akademisyenler, ilçe kaymakamlarına teşekkür belgesi verildi. Anne ve anne adaylarından oluşan koronun seslendirdiği müzik dinletisi ve resim sergisinin ardından diplomalarını alan anne ve anne adayları kep atarak mezuniyet sevinci yaşadı.

Törene Alaca Kaymakamı Hicabi Aytemür, Bayat Kaymakamı Seher Söyler, Boğazkale Kaymakamı Emine Karataş Yıldız, Laçin Kaymakamı Emre Konak, Boğazkale Belediye Başkanı Adem Özel,. Laçin Belediye Başkanı Mustafa Toydemir katıldı.