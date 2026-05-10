Anneler, Geleceğin Mimarları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Anneler, Geleceğin Mimarları

Anneler, Geleceğin Mimarları
10.05.2026 17:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mahmut Arslan, annelerin toplumun temeli ve geleceğin mimarları olduğunu vurguladı.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Annelerimiz yalnızca ailelerinin değil, aynı zamanda geleceğimizin de mimarlarıdır" dedi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Anneler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada toplumun temelini aile, ailenin temelini ise annelerin oluşturduğunu ifade ederek, "Sevgi, sabır ve fedakarlıklarıyla gelecek nesilleri yetiştiren annelerimiz, toplumumuzun en güçlü yapı taşlarıdır. Annelerimiz yalnızca ailelerinin değil, aynı zamanda geleceğimizin de mimarlarıdır. Hayatımız boyunca annelerimize sevgi, saygı ve hürmet göstermek, onların emeklerine ve fedakarlıklarına layık olmak en önemli sorumluluklarımız arasındadır. Bugün ne yazık ki dünyanın birçok bölgesinde anneler, savaşların, yoksulluğun, adaletsizliğin ve şiddetin gölgesinde yaşam mücadelesi vermektedir. Özellikle Gazze'de ve Filistin topraklarında yaşanan insanlık dramı, annelerin ve çocukların hayatlarını derinden etkilemektedir. Her gün bombaların gölgesinde yaşamaya çalışan annelerin acısını yüreğimizde hissediyoruz. Çocuklarının geleceği için direnen, umutlarını ve onurlarını korumaya çalışan Filistinli annelerin mücadelesini saygıyla selamlıyoruz. Gazze'ye yönelik ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nda yer alan HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanımız ve Genel Sekreter Yardımcımız Fatma Zengin'in sergilediği bu vicdanlı ve onurlu duruşun da ayrı bir anlam taşıdığını ifade etmek istiyoruz. Aynı zamanda bir anne olan Fatma Zengin'in mazlum halklarla gösterdiği dayanışma ve cesaretin anneliğin merhametini, adalet duygusunu ve insanlık sorumluluğunu yansıttığına inanıyoruz. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak Filistin'de, Gazze'de yaşanan katliamların son bulmasını, kalıcı ateşkesin sağlanmasını ve çocukların korku değil umutla büyüyeceği bir dünyanın inşa edilmesini istiyoruz. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak kadınların çalışma hayatında daha güçlü şekilde yer alabilmesi, annelerin hamilelik ve doğum sonrası süreçlerde iş güvencesinin korunması, bakım hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve sosyal destek mekanizmalarının güçlendirilmesi gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz. Engelli çocukları veya bakım ihtiyacı bulunan yakınları olan çalışan annelerin hayatlarını kolaylaştıracak sosyal politikaların geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır. Erişilebilir, kaliteli ve sürdürülebilir bakım hizmetlerinin yaygınlaştırılması, ebeveyn izni uygulamalarının geliştirilmesi ve aile destek mekanizmalarının güçlendirilmesi gerekmektedir. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak ebediyete irtihal etmiş tüm annelerimizi rahmetle anıyor; başta kahraman Mehmetçiğimizin fedakar anneleri ile Gazze ve Filistin'de zulme karşı direnen onurlu anneler olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü'nü kutluyoruz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Anneler, Geleceğin Mimarları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu: Genel kurul bir kardeşlik meselesi, bayrak ve milli değerler üzerinden tartışma olmaz KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu: Genel kurul bir kardeşlik meselesi, bayrak ve milli değerler üzerinden tartışma olmaz
Düzce’de rafting yapan kadın akıntıya kapılarak hayatını kaybetti Düzce'de rafting yapan kadın akıntıya kapılarak hayatını kaybetti
Taksicinin boynuna ip geçirip darbettikleri dehşetin arkasından uyuşturucu ticareti çıktı Taksicinin boynuna ip geçirip darbettikleri dehşetin arkasından uyuşturucu ticareti çıktı
Doktorları bile şaşırtan vaka Kabızlık sandı ama karnı burnuna geldi Doktorları bile şaşırtan vaka! Kabızlık sandı ama karnı burnuna geldi
İran saldırıya hazır Devrim Muhafızları hedef alınacak noktaları duyurdu İran saldırıya hazır! Devrim Muhafızları hedef alınacak noktaları duyurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Anneler Günü mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı

17:26
Şampiyon Shakhtar Donetsk Arda Turan Ukrayna’da tarih yazdı
Şampiyon Shakhtar Donetsk! Arda Turan Ukrayna'da tarih yazdı
16:49
Mauro Icardi’den güne damga vuran paylaşım
Mauro Icardi'den güne damga vuran paylaşım
16:36
İBB soruşturmasında Han İnşaat’ın sahibi Orhan Yıldırım gözaltına alındı
İBB soruşturmasında Han İnşaat'ın sahibi Orhan Yıldırım gözaltına alındı
16:27
Galatasaray, Türk futbol tarihinin para rekorunu kıracak
Galatasaray, Türk futbol tarihinin para rekorunu kıracak
15:52
Belçika Kraliçesi Mathilde, 428 yatırımcıyla birlikte Türkiye’de
Belçika Kraliçesi Mathilde, 428 yatırımcıyla birlikte Türkiye'de
15:32
İran’dan ABD’nin teklifine yanıt Müzakereler savaşın sona erdirilmesine odaklanacak
İran'dan ABD'nin teklifine yanıt! Müzakereler savaşın sona erdirilmesine odaklanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2026 17:50:31. #7.12#
SON DAKİKA: Anneler, Geleceğin Mimarları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.