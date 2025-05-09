Anneler Günü'nde Unutulmaz Anlar - Son Dakika
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Anneler Günü'nde Unutulmaz Anlar

Anneler Günü\'nde Unutulmaz Anlar

Samsun'da liseli öğrenciler, huzurevi sakinine gelinlik giydirerek hayalini gerçekleştirdi.

09.05.2025 09:48
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Samsun'da Anneler Günü dolayısıyla huzurevlerinde kalan anneleri okulda ağırlayan meslek liseliler, 65 yaşındaki huzurevi sakininin gelinlik giyme hayalini gerçeğe dönüştürdü.

Samsun'da, İlkadım Fatma Çavuş Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, pazar günü kutlanacak Anneler Günü nedeniyle Canik ve Atakum ilçelerindeki huzurevi yaşlı bakım rehabilitasyon merkezlerinde kalan anneleri ağırladı. Kahvaltı programının ardından, okulun 'güzellik ve cilt bakımı bölümü' öğrencileri, huzurevi sakinlerine yönelik cilt bakımı ve güzellik uygulamaları gerçekleştirdi. Programın en duygusal anlarından biri ise, huzurevinde kalan bir huzurevi sakininin yıllardır içinde taşıdığı gelinlik giyme hayalinin gerçekleştirilmesi oldu. Moda ve tasarım bölümü öğrencileri, bu özel hayali gerçeğe dönüştürerek zarif bir gelinlik giydirdikleri 65 yaşındaki kadına unutulmaz bir an yaşattı.

Müdür Ersoy'dan öğrencilere teşekkür

Etkinliklerle ilgili konuşan İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürü Özer Ersoy, "Okulun tüm alanlarında sevgiyle karşılanan büyüklerimizin mutlulukları gözlerinden okunuyordu. Onların mutluluğu hepimizin mutluluğu. Bu anlamlı etkinliğin gerçekleşmesine emek veren İlkadım Fatma Çavuş Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yöneticilerine, özverili öğretmenlerimize ve gönülden katkı sunan öğrencilerimize teşekkür ediyoruz. Bu vesileyle annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyoruz" dedi.

Okulun yiyecek içecek bölümü öğrencilerinin hazırladığı sabah kahvaltısına davet edilen huzurevi sakinlerine İlkadım Kaymakamı Abdulkadir Demir, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Bakiye Can ve Canik Huzurevi Müdürü Hakan Zeren eşlik etti. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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