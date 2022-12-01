Felç geçirdiği öğrenilen F.A., Akyazı Devlet Hastanesi 'ne sevk edildi. Burada yapılan ilk müdahale sonrasında F.A., Serdivan ilçesindeki özel bir hastaneye sevk edildi.

Kaynak: İHA

Hatice Aydın, Sakarya, Akyazı, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Sakarya'da 93 yaşındaki annesinin ölüm haberini alan kadın felç geçirdi' - Son Dakika

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