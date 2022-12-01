Sakarya'da 93 yaşındaki annesinin ölüm haberini alan kadın felç geçirdi" - Son Dakika
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Sakarya'da 93 yaşındaki annesinin ölüm haberini alan kadın felç geçirdi"

01.12.2022 14:18
Sakarya'da 93 yaşındaki annesinin ölüm haberini alan kadın felç geçirdi"

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde evinde fenalaşarak hayatını kaybeden 93 yaşındaki annesinin ölüm haberini alan kadın felç geçirerek hastaneye kaldırıldı.

Akyazı'da dün akşam evinde fenalaşan 93 yaşındaki Hatice Aydın hayatını kaybetti. Yaşlı kadının ölüm haberini alan kızı F.A. fenalaştı.

ANNESİNİN ÖLÜM HABERİNİ ALINCA FELÇ GEÇİRDİ

Felç geçirdiği öğrenilen F.A., Akyazı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan ilk müdahale sonrasında F.A., Serdivan ilçesindeki özel bir hastaneye sevk edildi.

Kaynak: İHA
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Hatice Aydın, Sakarya, Akyazı, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sakarya'da 93 yaşındaki annesinin ölüm haberini alan kadın felç geçirdi' - Son Dakika

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