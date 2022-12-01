Sakarya'da 93 yaşındaki annesinin ölüm haberini alan kadın felç geçirdi"

Akyazı'da dün akşam evinde fenalaşan 93 yaşındaki Hatice Aydın hayatını kaybetti. Yaşlı kadının ölüm haberini alan kızı F.A. fenalaştı.
ANNESİNİN ÖLÜM HABERİNİ ALINCA FELÇ GEÇİRDİ
Felç geçirdiği öğrenilen F.A., Akyazı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan ilk müdahale sonrasında F.A., Serdivan ilçesindeki özel bir hastaneye sevk edildi.
Hatice Aydın, Sakarya, Akyazı, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika
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