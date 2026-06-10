Başkan Yapar, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi

Antakya Belediye Başkanı İbrahim Naci Yapar, Üzümdalı Mahallesi'nde Avsuyu, Bohşin, Gökçegöz, Bozhöyük, Akçaova, Zenginler, Mansurlu, Narlıca ve Kuruyer Mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Üzümdalı Mahalle Muhtarı'nın ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmada Başkan Yapar'a AK Parti İl Başkanı Mustafa Erdoğan, Antakya İlçe Başkanı Mustafa Boyacıoğlu, Belediye Meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve daire müdürleri eşlik etti.

Mahallelerin ihtiyaç ve taleplerinin değerlendirildiği toplantıda Başkan Yapar, mahallelerde ihtiyaç duyduğu konuların çözüme kavuşturulması için hizmetlerin devam edeceğini belirtti. Antakya için el birliğiyle ve muhtarlarla omuz omuza çalışmayı sürdüreceklerini vurgulayan Başkan Yapar, ev sahipliği yapan Üzümdalı Mahalle Muhtarı Süleyman Keskin'e ve katılım sağlayan tüm muhtarlara teşekkür etti.

Toplantının ardından günün anısına hatıra fotoğrafı çekildi. - HATAY