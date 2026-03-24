Antakya Belediyesi Millet Lokantası sanayi şubesi hizmete açıldı

Antakya Belediyesi, vatandaşların sağlıklı ve lezzetli yemeklere ulaşabilmesi için kurulan Millet Lokantası'nın Sanayi Şubesini hizmete açtı.

Antakya Belediyesi'nden yapılan açıklamada; Güzelburç Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi Utku Acun Caddesi'nde hizmete giren Antakya Belediyesi Millet Lokantası'nın hem esnafa hem de vatandaşlara uygun fiyatlı, sağlıklı ve lezzetli yemekleri ulaştırmaya devam edeceği belirtildi.

Antakya Belediye Başkanı İbrahim Naci Yapar, vatandaşların gönül rahatlığıyla, hijyenik koşullarda ve uygun fiyatlı şekilde yemek yiyebilecekleri Millet Lokantası Sanayi Şubesi'nin tüm Antakyalılara hayırlı olmasını diledi. - HATAY