Antakya Belediyesi\'nin sporcuları madalyaları topladılar

Antakya Belediyesi Spor Kulübü yüzme sporcuları, İskenderun'da düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Yüzme Müsabakalarında kazandıkları madalyalarla büyük başarı elde etti.

Hafta sonu gerçekleştirilen organizasyonda Antakya Belediyesi sporcuları 19 altın, 8 gümüş ve 8 bronz madalya kazanarak müsabakalara damga vurdu.

Başarılarıyla dikkat çeken sporcular, performanslarıyla izleyenlerden tam not aldı.

Antakya Belediye Başkanı İbrahim Naci Yapar, sporcuları ve antrenörleri tebrik ederek, "Bu anlamlı organizasyonda emeği geçen tüm sporcularımızı ve antrenörlerimizi yürekten kutluyorum. Başarılarının artarak devam etmesini diliyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyor, tüm çocuklara mutluluk getirmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı. - HATAY