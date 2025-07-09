Antakya Belediyesi Yangınla Mücadele Sonrası Temizlik Çalışmalarına Başladı

Antakya Belediyesi, geçtiğimiz hafta bölgede yaşanan yangından etkilenen mahallelerde temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Antakya ilçesi Karaali Mahallesi'nde geçtiğimiz hafta ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayılmıştı. Yangın, havadan ve karadan müdahaleyle yaklaşık 36 saat süren çalışmalarla söndürülmüştü. Alevlerin geniş alana yayılmasını engellemek için yangının ilk anından itibaren tüm ekipleriyle sahaya inen Antakya Belediyesi alevlerle mücadelede son ana kadar yer aldı. Antakya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz hafta yangının etkili olduğu bölgelerde temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Antakya Belediyesi'nden yapılan açıklamada; "Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince Antakya'nın yangından etkilenen mahallelerinde cadde ve sokaklarda süpürge, yıkama aracıyla yıkama, çöp alma işlemi ve ibadethane temizliği çalışmaları gerçekleştirildi" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca Antakya'nın tüm mahallelerinde temizlik çalışmalarının düzenli olarak devam ettiği vurgulandı. - HATAY