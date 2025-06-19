Antakya'da Çok Amaçlı Salon Açıldı - Son Dakika
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Antakya'da Çok Amaçlı Salon Açıldı

Antakya\'da Çok Amaçlı Salon Açıldı
19.06.2025 11:19  Güncelleme: 11:23
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Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası Hatay'da Antakya Belediyesi tarafından Karlısu Mahallesi'nde inşa edilen çok amaçlı salonun açılışı yapıldı. Açılış törenine yerel yöneticiler ve vatandaşlar katıldı.

Hatay'da Antakya Belediyesi tarafından Karlısu Mahallesi'ne inşa edilen çok amaçlı salonun açılışı gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş merkezli depremde en çok hasara uğrayan Hatay'da Antakya Belediyesi, yaptığı çalışmalarla hizmet bölgesinde depremin yaralarını sarmaya devam ediyor. Antakya ilçesi Karlısu Mahallesi'ne, Antakya Belediyesi tarafından inşa edilen Çok Amaçlı Salon'un açılışı gerçekleştirildi. Antakya Belediyesi tarafından vatandaşların hem sosyal hem de kültürel etkinlikleri yapılacağı çok amaçlı salon hizmete açıldı. Antakya Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çok amaçlı salonun açılış törenine; Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Antakya Belediyesi Başkanı İbrahim Naci Yapar, protokol üyeleri ve vatandaşların katılımıyla açılış yapıldı.

"Bütün mahallerimizde hemen hemen çok amaçlı salonlarımız, spor sahalarımız, taziye evlerimiz birer birer vatandaşlarımızın hizmetine girmeye başladı"

Bütün mahallelerimize çok amaçlı salon, spor sahaları ve taziye evlerini vatandaşların hizmetine sunacaklarını ifade eden Antakya Belediyesi Başkanı İbrahim Naci Yapar, "Karlısu Mahallesinin çok değerli sakinleri, bugün Antakya Belediyesinin gerçekleştirdiği çok amaçlı spor salonunun açılışını yapıyoruz. İlçe belediyesi olarak Hatay'ımızın inşasına katkı sağlamak istiyoruz. Bu manada göreve geldiğimizden beri, gerçekleştireceğimiz ve hazırladığımız projeleri hayata geçiriyoruz. Bir yandan altyapı çalışmaları devam ederken bir yandan da üst yapı çalışmaları yapılıyor. Bütün mahallerimizde hemen hemen çok amaçlı salonlarımız, spor sahalarımız, taziye evlerimiz birer birer vatandaşlarımızın hizmetine girmeye başladı. Antakya eski günlerine kavuşacağına inanıyoruz. Bu tesisimizin ilimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Antakya'da Çok Amaçlı Salon Açıldı - Son Dakika

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