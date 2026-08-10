Antakya'da Kaza: 2 Yaralı
Antakya'da motosiklet ile otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı, inceleme başlatıldı.
Hatay'ın Antakya ilçesinde motosikletle, otomobilin çarpışması sonucu yaşanan kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza; Antakya ilçesi Arpahan Mahallesi'nde yaşandı. Karşı yönlerden gelen motosiklet ve otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralı şahıslar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanede tedavi altına alındı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA
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