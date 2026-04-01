Antakya\'da Lise Öğrencilerine Yangın Eğitimi

Hatay'ın Antakya ilçesinde lise öğrencilerine temel yangın eğitimi verildi.

Antakya ilçesinde bulunan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğrencilere yönelik temel yangın eğitimi düzenlendi. Gerçekleştirilen eğitim kapsamında öğrencilere yangın anında yapılması gerekenler, yangına doğru müdahale yöntemleri ve alınması gereken güvenlik önlemleri teorik olarak anlatıldı.

Eğitimin ardından düzenlenen yangın tatbikatında öğrenciler, yangın söndürme ekipmanlarını uygulamalı olarak kullanma fırsatı buldu. Tatbikat sayesinde öğrencilerin olası yangın durumlarında bilinçli ve hızlı hareket etmeleri hedeflendi.

Yetkililer, aralıksız devam eden eğitimlerle hem teorik hem de pratik açıdan yangınlara müdahale anında hazırlıklı bireyler yetiştirmeyi amaçladıklarını belirtti. - HATAY