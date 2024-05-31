Antakya Medeniyetler Korosu Bahçelievler'de Konser Verdi - Son Dakika
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Antakya Medeniyetler Korosu Bahçelievler'de Konser Verdi

Antakya Medeniyetler Korosu Bahçelievler\'de Konser Verdi

Bahçelievler Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı konserde Antakya Medeniyetler Korosu sahne aldı. Deprem gerçeğini unutturmamaya çalışan koronun konseri vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

31.05.2024 09:11  Güncelleme: 09:13
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Bahçelievler Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı konserde Antakya Medeniyetler Korosu sahne aldı. Deprem gerçeğini unutturmamaya çalışan koronun konseri vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

Antakya Medeniyetler Korosu Bahçelievler'de konser verdi. Bahçelievler Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı konsere Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, Bahçelievler Kaymakamı Dr. Mehmet Boztepe ve çok sayıda vatandaş katıldı. 6 Şubat'ta meydana gelen depremde 7 üyelerini kaybeden koro sahnede o gün yaşanan acılar, kayıplar ve deprem gerçeğini unutturmamak için siyah kıyafetler giyip hüzünlü parçalarını seslendirdi. Gerçekleşen bu anlamlı konseri dinleyenler gözyaşlarına hakim olamadı.

Sahnede konuşan Başkan Bahadır; "Bugün konserimiz çok farklı Hataylı ve Antakyalı dostlarım izlemiştir ama sevgili komşularım böyle bir koro izlememiştir. Antakya'nın o güzel mozaiğini, rengini gösteren bir koro, Medeniyetler Korosu. Depremden sonra Antakya'ya bir moral oldu, bir nebze su oldu. Çok farklı mezhepten, ırktan, kökenden ve meslekten arkadaşlarımız var. Öğretmen arkadaş var aynı zamanda sanatçı. Aynı zamanda hocamız çok renkli bir kişilik. Bizi biraz ağlattı daha doğrusu gönlümüzü ağlattı çünkü kalbimize hitap eden bir koro var" dedi.

Konseri dinlemeye gelen Hayri Kemik, "6 Şubat'ta olan bütün acıları tekrar yaşadık. Konserden ziyade yaşananları canlı canlı anlatıyor gibiler. Ben ilk kez seyrediyorum Antakya Medeniyet korosunu çok güzeller. Duygularımıza dokunarak anlatıyorlar" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Antakya Medeniyetler Korosu Bahçelievler'de Konser Verdi - Son Dakika

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