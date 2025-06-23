Antakya Ortodoks Kilisesi İçin Yeniden İnşa Etkinliği Düzenlendi

Haber: Burcu Özkaya Günaydın

(HATAY) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Antakya Ortodoks Kilisesi'nin avlusunda Dünya Anıtlar Fonu (WMF) ile Antakya Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı işbirliğiyle World Monuments Fund İzleme Günü etkinliği yapıldı. Antakya Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Fadi Hurigil, "Birlikte inşa edeceğimiz bu kutsal anıt sadece bir taş yapı değil, atalarımızın bizlere bıraktığı bir kültürel miras, anılarımızın ve geçmişimizin anımsanacağı, geleceğe dair umutlarımızın yeşereceği, inancımızın ve değerlerimizin ortak simgesi olacaktır" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Antakya Ortodoks Kilisesi'nin avlusunda World Monuments Fund İzleme Günü etkinliği düzenlendi.

Dünya Anıtlar Fonu (WMF) ile Antakya Rum Ortodoks Kilisesi Vakfınca merkez Antakya ilçesindeki kilisenin avlusunda düzenlenen etkinlik, depremlerde hayatını kaybedenlerin anılmasıyla başladı.

Sanat yönetmenliğini Mimar Buse Ceren Gül'ün üstlendiği "World Monuments Fund İzleme Günü" programına, Antakya Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Fadi Hurigil, Antakya Rum Ortodoks Patrik Vekili Peder Pavlus Orduluoğlu, Ruhani Liderler Dimitri Doğum ve Jan Dellüller, Antakya Belediye Başkan Yardımcısı Selahattin Öztürk, Antakya'da yaşayan din ve mezheplerin kanaat önderleri, Ortodoks vatandaşlar ve çok sayıda davetli katıldı.

Renan Koen ve Akademi Orkestrası konser verdi

Etkinlikte piyanist Renan Koen resital verdi ve Hatay Akademi Orkestrası sahne aldı.

Öğrencilerin bale gösterisiyle tamamlanan etkinlikte konuşan Antakya Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Fadi Hurigil, kentin depremlerde ağır yıkım yaşadığını hatırlattı. Antakya Ortodoks Kilisesi'nin yeniden inşası için kararlı olduklarını belirten Hurigil, şöyle konuştu:

"Kadim şehrin kalbinde ve merkezinde bulunan, tüm insanlığa kapısı her daim açık olan, birlikte inşa edeceğimiz bu kutsal anıt sadece bir taş yapı değil, atalarımızın bizlere bıraktığı bir kültürel miras, anılarımızın ve geçmişimizin anımsanacağı, geleceğe dair umutlarımızın yeşereceği, inancımızın ve değerlerimizin ortak simgesi olacaktır. Antakya'nın tarihi dokusunu ayağa kaldırmak ve geleceğe umut olmak amacıyla düzenlenen bu anlamlı etkinlik, şehrin kültürel mirasına dikkati çekmek adına büyük önem taşımaktadır."