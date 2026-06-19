Antalya Altın Portakal Festivali'nde 11 Milyon TL Ödül

(ANTALYA) - Haber: Hilal SOLMAZ

63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, bu yıl toplam 11 milyon TL'lik ödül desteğiyle sinema sektörüne katkı sunmaya hazırlanıyor. Festivalde Ulusal Uzun Metrajlı Film Yarışması'nın En İyi Film ödülü 5 milyon TL'ye yükseltilirken, Film Forum kapsamında da genç ve bağımsız sinemacılara 1 milyon 450 bin TL destek sağlanacak.

Türkiye'nin en köklü sinema etkinliklerinden biri olan 63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, bu yıl sinema sektörüne sunduğu ödül ve destek miktarını artırarak dikkati çekiyor. Antalya'da 24-31 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek festivalde, toplam 11 milyon TL'lik ödül dağıtılacak.

Festival kapsamında düzenlenen Ulusal Uzun Metrajlı Film Yarışması'nda geçen yıl 3 milyon 500 bin TL olarak verilen En İyi Film ödülü, bu yıl 5 milyon TL'ye yükseltildi. Böylece Altın Portakal, Türkiye'de sinema üretimini teşvik eden en önemli destek mekanizmalarından biri olmayı sürdürecek.

Bu yıl festival bünyesinde toplam 31 farklı kategoride ödül verilecek. Uzun metraj, kısa film, belgesel ve öğrenci filmleri alanlarında üretim yapan sinemacılar, ödüller için yarışacak.

BAŞVURULAR 29 HAZİRAN'DA BAŞLIYOR

Festivalin ulusal yarışmalarına yönelik başvurular 29 Haziran Pazartesi günü başlayacak. Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması, Ulusal Kısa Film Yarışması, Ulusal Belgesel Film Yarışması ve Sinema Okulları Öğrenci Filmleri Yarışması için başvurular 31 Ağustos'a kadar kabul edilecek.

FİLM FORUM 13. KEZ DÜZENLENECEK

Genç ve bağımsız sinemacıları sektör profesyonelleriyle buluşturan Film Forum da bu yıl 13. kez gerçekleştirilecek. 25-27 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek Film Forum, proje geliştirme, ortak yapım ve uluslararası iş birlikleri açısından sinemacılara önemli fırsatlar sunacak.

Film Forum'a başvurular da 29 Haziran'da başlayacak. Başvurular 21 Eylül 2026 Pazartesi günü saat 23.59'a kadar devam edecek. Bu yıl Film Forum kapsamında projelere toplam 1 milyon 450 bin TL destek sağlanacak.

Türkiye sinemasının yeni projelerini, genç yönetmenlerini ve bağımsız yapımlarını desteklemeyi amaçlayan Altın Portakal, artırılan ödül miktarlarıyla 2026 yılında da sinema sektörünün en önemli buluşma noktalarından biri olmaya hazırlanıyor.