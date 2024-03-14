Antalya Balbey Mahallesi'nde Kentsel Yenileme Projesi Temeli Atılıyor - Son Dakika
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Antalya Balbey Mahallesi'nde Kentsel Yenileme Projesi Temeli Atılıyor

Antalya Balbey Mahallesi\'nde Kentsel Yenileme Projesi Temeli Atılıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından tarihi Balbey Mahallesi'nde hayata geçirilecek olan Balbey Kentsel Yenileme Projesi'nin temel atma töreni yarın düzenlenecek. Proje kapsamında mahalle tarihi dokusuna uygun şekilde düzenlenecek ve 125 hak sahibine 72 bağımsız bölüm teslim edilecek.

14.03.2024 12:16  Güncelleme: 12:28
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Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından tarihi Balbey Mahallesi'nde hayata geçirilecek Balbey Kentsel Yenileme Projesi'nin temeli, yarın düzenlenecek törenle atılacak.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in planlı, kurallı ve kimlikli bir kent doğrultusunda önem verdiği projelerin başında gelen Balbey Kentsel Yenileme Projesi'nin temel atma töreni, 15 Mart Cuma günü (yarın) saat 16.00'da yapılacak. Başkan Böcek, törene tüm Antalyalıları davet etti.

Büyükşehir, projeyle Balbey Mahallesi'ni tarihi dokusuna uygun şekilde düzenleyerek, Antalya'nın değerlerinden birini daha kent hafızasına sahip çıkarak yenileyecek. ANTEPE tarafından yürütülen projede, 22 bin metrekare inşaat alanında kazı çalışmalarının ardından temel için ilk beton şubat ayında dökülmüştü. Toplam maliyeti yaklaşık 500 milyon lira olan Balbey Kentsel Yenileme Projesi 1. Etabı'nda, 125 hak sahibine 72 bağımsız bölüm teslim edilecek.

Proje bünyesinde 49 ofis, 15 konut, 33 dükkan ve 2 adet günübirlik konaklama tesisi ile 200 araçlık kapalı otopark ve yürüyüş yolları, yeşil alanlar ve süs havuzlarını barındıran toplam 5 bin metrekarelik peyzaj alanı yer alıyor.

BALBEY MODERN BİR YAŞAMA KAVUŞACAK

Tarihi Balbey Mahallesi sorunu, Büyükşehir Belediyesi'nin mahalle halkıyla uzlaşı ve inşaat sözleşmelerin imzalanmasının ardından çözüme kavuşmuş, ilk kazma vurularak inşaat çalışmaları başlamıştı. Balbey'i modern bir yaşam alanına dönüştürecek proje kapsamında ilk olarak alan içerisinde tescilli olmayan harabeye dönmüş, köhneleşmiş, işgale uğramış yapılar yıkılmıştı.

Kaynak: ANKA

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