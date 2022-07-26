Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Turizmcilerle Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Turizmcilerle Bir Araya Geldi

26.07.2022 18:54

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği’nin (AKTOB) düzenlediği toplantıya katıldı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği'nin (AKTOB) düzenlediği toplantıya katıldı.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği'nin (AKTOB) düzenlediği toplantıya katılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, turizm ve ilgili sektör temsilcileri ile biraraya geldi. Antalya Valisi Ersin Yazıcı'nın da katıldığı toplantıda, Başkan Böcek, Antalya'nın altyapı yatırımlarıyla ilgili açıklamalarda bulunurken, ASAT Genel Müdür Yardımcısı Osman Yıldız tarafından da altyapı çalışmalarıyla ilgili sunum yapıldı. Böcek, turizmin sürdürülebilir şekilde yoluna devam etmesi için doğayı, çevreyi ve denizi korumanın önemine dikkat çekti. Göreve başladığı günden bu yana ASAT Genel Müdürlüğü tarafından alt yapıya 1 milyar 580 milyon TL'lik yatırım yapıldığını açıklayan Böcek, 3 milyar 531 milyon TL'lik yatırımın da planlandığını söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin turizme yönelik çalışmalarını anlatan Böcek pandemi süreciyle birlikte tüm dünyada alışkanlıkların ve yaşam tarzının sürekli değiştiğine dikkat çekti. Böcek, Antalya'nın en önemli ekonomik faaliyet alanı olan tarım ve turizmde de ciddi değişiklikler yaşandığına dikkat çekti. Böcek, "Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak sizler gibi bizler de bu konuların yakın takipçisiyiz. Antalya'mızı tarımın da turizminde birlikte yapılabileceği nadir şehirlerden biri olarak korumaya kararlıyız" dedi.

ALTYAPI VE ÇEVRE ÖNCELİK

Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak kente yönelik projeleri planlarken halkı, kenti ve çevreyi düşündüklerini söyleyen Böcek, "Turizmin sürdürülebilir şekilde yoluna devam etmesi için doğamızı, çevremizi, denizimizi ve kültürel değerlerimizi koruyarak gelecek kuşaklara aktarmamız zorunludur. Bu doğrultuda alt yapı ve çevre projelerine göreve geldiğimiz günden bu güne kadar 1 milyar 580 milyon lira yatırım yaptık. Önümüzdeki süreçte 3 milyar 531 milyon TL yatırım planladık ve çalışmalarımız devam ediyor. Yani toplam 5 milyar 112 milyon lira Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT olarak yatırımımızı yapıyoruz" diye konuştu.

HEDEF 12 AY TURİZM

"En büyük amacımız kent turizmini 12 aya yaymaktır" diyen Böcek, kentin ekonomik ve kültürel gelişimine katkı koymak amacıyla spor organizasyonları, sağlık turizmi, fuarlar, festivaller düzenleyerek kentin sosyal yaşamını zenginleştirmeye gayret ettiklerini de dile getirdi. Böcek, "Emanet aldığımız doğal zenginliklerimizi koruyacağız. Maviyi, yeşili, kültürü, tarihi yaşatacak ve yükseltecek projelerimizi tek tek hayata geçirmeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA
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Son Dakika Yerel Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Turizmcilerle Bir Araya Geldi - Son Dakika

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