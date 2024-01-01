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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 2024 yılını itfaiye ekipleriyle birlikte karşıladı - Son Dakika
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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 2024 yılını itfaiye ekipleriyle birlikte karşıladı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 2024 yılının ilk dakikalarında itfaiye istasyonunda bulunan ekiplerle bir araya gelerek yeni yılı kutladı. Başkan Böcek, itfaiye personelinin ve diğer çalışanların 7/24 görev başında olduğunu belirtti ve yeni yılın ülkeye sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diledi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 2024 yılını itfaiye ekipleriyle birlikte karşıladı
01.01.2024 - 12:46,
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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 2024 yılını itfaiye ekipleriyle birlikte karşıladı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek 2024 yılının ilk dakikalarına Gülveren'deki Hürriyet İtfaiye İstasyonu'nda girdi. Başkan Böcek, itfaiye erlerinin yeni yılını kutladı. 2023 yılının son gününde itfaiye ekiplerinin görev başında olduğunu belirten Başkan Böcek, "Antalya'da bütün konuklarımız ve vatandaşlarımızın yeni yıla huzurlu ve mutlu bir şekilde girebilmesi için ilgili bütün arkadaşlarımız Gazipaşa'dan Kaş'a kadar görevi başında. 684 itfaiye personelimiz, zabıtalarımız ve toplu ulaşımla çalışmalarımıza 7/24 olarak devam ediyoruz" dedi.

Başkan böcek yeni yılı kutladı

Başkan Böcek, 2024 yılının ülkemize ve Antalya'ya sağlık, mutluluk, huzur ve barış dolu güzel günler getirmesini diledi. Başkan Muhittin Böcek, yeni yılda, 2023 yılında yaşanan olumsuzlukların yaşanmamasını, şiddetin ve terörün olmamasını temenni ederek, "Bu yeni yılda inşallah gençlerimizin geleceğe umutla baktığı, kadınlarımızın yüzünün güldüğü, bütün vatandaşlarımızın huzurlu ve mutlu olduğu günler olmasını diliyorum. Bütün vatandaşlarımızın yeni yılını kutluyorum" diye konuştu.

Telsizin başına geçti

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, daha sonra itfaiye telsizinin başına geçerek, görevi başındaki itfaiye erlerine " Kıymetli çalışma arkadaşlarım öncelikle yeni yılınızı kutluyorum. Sizlere ve ailenize huzurlu mutlu sağlıklı güzel günler diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun" anonsu yaptı. İtfaiye ekipleri de telsizden Başkan Böcek'in yeni yılını kutladı. Başkan Muhittin Böcek, yeni yıl akşamında Antalya Valisi Hulusi Şahin ile birlikte Döşemealtı'ndaki polis kontrol merkezini ziyaret ederek, emniyet personelinin yeni yıllarını kutladı. Başkan Böcek, Dokuma Taksi Durağı'ndaki taksici esnafıyla da bir araya geldi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 2024 yılını itfaiye ekipleriyle birlikte karşıladı - Son Dakika
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