Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek Şarampol esnafıyla buluştu

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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Şarampol Kapalı Yol'da esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Adayı Böcek, beraberinde Muratpaşa Belediye Başkanı ve CHP'nin Adayı Ümit Uysal ile birlikte Şarampol esnafını ziyaret etti. Başkan Böcek, Kapalı Yol boyunca esnafa hayırlı işler dileğinde bulunarak küçük hediyeler takdim etti. Esnafın yanı sıra vatandaşlarla da selamlaşarak sohbet eden Böcek'e Antalyalılar yoğun ilgi gösterdi.

31 Mart Yerel Seçimleri'nde vatandaştan destek isteyen Böcek, hem esnafın hem de vatandaşların öneri ve taleplerini de dinledi. Böcek ziyaretleri sırasında esnafa ikinci dönem projelerinden bahsetti, yerel ekonominin canlanması için çalışmaların süreceğini anlattı.