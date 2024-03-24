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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Serikli vatandaşlarla buluştu. 5 yıl daha Serik'e tarımdan hayvancılığa, altyapıdan üstyapıya her alanda hizmet etmekten mutluluk duyacağını söyleyen Böcek, "Biz şov değil, hizmet peşindeyiz." dedi.

Muhittin Böcek, Serik'te Kepez Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti ardından CHP Kepez Belediye Başkan Adayı Mesut Kocagöz ile Kepez Dokuma Cumartesi Pazarı'na ziyarette bulundu.

Başkan Böcek, CHP İl Başkanı Nail Kamacı, CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, CHP Serik Belediye Başkan Adayı Kadir Kumbul ve CHP Serik İlçe Başkanı Fahri Şeref Çimen ile birlikte Serikli vatandaşlarla buluştu. Gebiz Mahallesi'nde Türk bayraklarıyla karşılanan Başkan Böcek, seçim otobüsünden halkı selamladı ve vatandaşlara seslendi.

Başkan Böcek, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Serik Kültür Merkezi'ni de gezdi. Başkan Böcek, daha sonra Merkez Mahallesi'nde düzenlenen iftar programına katıldı. Yörüklerin diyarı Serik'te olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Başkan Böcek, şunları dile getirdi:

"5 yılda Serik'in ve 66 mahallemizin altyapı, kanalizasyon, arıtma dahil olmak üzere sorunları çözdük. Serik'te bizden önceki dönemden yarım kalan Kültür Merkezi'nin inşaatını bitirdik ve hizmete açtık. Açılış töreni bile düzenlemedik. Biz hizmetin peşindeyiz, şov peşinde değiliz. Biz sporda, tarımda, köyde, kentteyiz. Biz dağda hayvancılıkla uğraşan vatandaşımızın da Serik'te pamuk ovasındaki vatandaşımızın da turizmcinin de emeklinin de çocukların da gençlerin de herkesin başkanı olmaya devam edeceğiz. Geride bıraktığımız 5 yılda olduğu gibi yeni dönemimizde de Serik'te tarımı ve hayvancılığı desteklemeye devam edeceğiz. Soğuk hava depolarımızla, hallerde kuracağımız meyve, sebze paketleme tesisleri ile kurutma tesisleri ile çiftçimize sağladığımız tohum, fide, fidan, gübre, makine ve teçhizat desteklerimiz ile hep yanınızda olmayı sürdüreceğiz. Kadir Kumbul kardeşimle birlikte Serik için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz."