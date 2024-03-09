Antalya Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Etkinlikler Düzenledi

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Antalya Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde iki farklı etkinlik düzenledi. Antalya Devlet Senfoni Orkestrası Flüt Sanatçısı Lelya Bayramoğlulları'nın söyleşi ve dinletisi ile İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı'nın 'Ege ve Teke'den Esintiler' konseri vatandaşlarla buluştu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart'ta Dünya Kadınlar Günü'ne özel iki etkinlik düzenledi.

2023 Yılı Cumhuriyet Kadınları Derneği (CKD) Yükselen Kadın Ödülü sahibi ve Antalya Devlet Senfoni Orkestrası Flüt Sanatçısı Lelya Bayramoğulları bu özel günde Antalyalılarla buluştu. Bayramoğulları, dünyaca ünlü kadın bestecilerin eserlerini flütüyle yorumlarken piyano sanatçısı Ekaterina Aktı piyanosuyla sanatçıya eşlik etti.

Ardından gerçekleşen söyleşi etkinliğinde Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan başarılı sanatçı Bayramoğulları, "Kadınların kültür ve sanata katılmasını, üretmesini isterim. Özellikle anneler, çocuklarını kültür sanat alanlarında desteklesinler" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı'nın THM Kadınlar Korosu da Dünya Kadınlar Günü'ne özel bir konser verdi. Koro, AKM Perge Salonu'nda 'Ege ve Teke'den Esintiler' konseriyle, vatandaşlara müzik dolu bir akşam yaşattı.