Antalya Büyükşehir Belediyesi Güneş Mahallesi\'nde Kentsel Dönüşüm Projesini Tamamladı

Yerel

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Güneş Mahallesi'nde gerçekleştirdiği kentsel dönüşüm projesinde 211 hak sahibine daireleri teslim ediliyor.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in, planlı, kurallı ve kimlikli bir kent inşa etmek için Güneş Mahallesi'nde başlattığı kentsel dönüşüm projesi tamamlandı. Başkan Böcek, atıl kalan, ihalesi 3 kez katılım olmadığı için iptal edilen projeyi, vatandaşların mağduriyetini önlemek için seçim beyannamesinde olmamasına rağmen hayata geçirdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin inşaat şirketi ANTEPE A.Ş. tarafından yürütülen projede 211 hak sahibi için 8 blokta 335 konut inşa edildi.

"Anahtarlar veriliyor"

29 Mart 2022'de Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve hak sahiplerinin katılımıyla temeli atılan Güneş Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi'nde mutlu sona ulaşıldı. Hak sahiplerine daire anahtarları yarın kentsel dönüşüm alanında düzenlenecek törenle teslim edilecek.

"Cami de açılıyor"

Törende, Büyükşehir Belediyesi tarafından Güneş Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi bünyesinde inşa edilen Güneş Mahallesi Camii'nin de açılışı gerçekleştirilecek. Toplam kapasitesi 825 kişi olarak planlanan Güneş Mahallesi Cami'nin projesinde 940 metrekarelik yeşil alan, 615 metrekarelik sert zemin, şadırvan ve iki minare bulunuyor. - ANTALYA