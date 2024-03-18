Antalya Büyükşehir Belediyesi Güneş Mahallesi\'nde Kentsel Dönüşüm Projesini Tamamladı

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Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Güneş Mahallesi'nde başlattığı kentsel dönüşüm projesinde, 211 hak sahibine daireleri yarın saat 17.30'da düzenlenecek törenle teslim edilecek. Törende, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Güneş Mahallesi Camii de ibadete açılacak.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in planlı, kurallı ve kimlikli bir kent inşa etmek için Güneş Mahallesi'nde başlattığı kentsel dönüşüm projesi tamamlandı. Başkan Böcek, atıl kalan ve ihalesi üç kez katılım olmadığı için iptal edilen projeyi, vatandaşların mağduriyetini önlemek için seçim beyannamesinde olmamasına rağmen hayata geçirdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin inşaat şirketi ANTEPE A.Ş. tarafından yürütülen projede 211 hak sahibi için 8 blokta 335 konut inşa edildi. Hak sahiplerine daire anahtarları, 19 Mart Salı günü (yarın) saat 17.30'da kentsel dönüşüm alanında düzenlenecek törenle teslim edilecek.

GÜNEŞ CAMİİ İBADETE AÇILIYOR

Törende, Büyükşehir Belediyesi tarafından Güneş Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında inşa edilen Güneş Mahallesi Camii'nin de açılışı gerçekleştirilecek. Toplam kapasitesi 825 kişi olarak planlanan Güneş Mahallesi Cami'nin projesinde 940 metrekarelik yeşil alan, 615 metrekarelik sert zemin, şadırvan ve iki minare bulunuyor.