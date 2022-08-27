Antalya Serik'te Zafer Bayramı Konseri - Son Dakika
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Antalya Serik'te Zafer Bayramı Konseri

27.08.2022 17:40

Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuarı Orkestrası, Serik’te 30 Ağustos Zafer Bayramı konseri düzenledi. Marşlar ve sevilen şarkıların seslendirildiği konser Seriklilere keyifli bir gece yaşattı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuarı Orkestrası, Serik'te 30 Ağustos Zafer Bayramı konseri düzenledi. Marşlar ve sevilen şarkıların seslendirildiği konser Seriklilere keyifli bir gece yaşattı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 100. yıl dönümü ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Serik'te coşkuyla kutladı. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'na bağlı İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Orkestrası, Serik Çınaraltı Meydanı'nda Zafer Bayramı konseri verdi. 7'den 70'e tüm Seriklilerin katıldığı konserde coşku yaşandı.

Şef Yiğit Aktı yönetimindeki orkestradaki sanatçılar Aslıhan Günay, Merve Kalay, Kürşat Pınarbaşı ve Egemen Balhan seslendirdikleri marş ve şarkılarla Seriklilere keyifli bir gece yaşattı. Konseri Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür Sosyal İşleri Dairesi Başkanı Okan Yavuz, CHP İlçe Başkanı Yusuf Dinç, İYİ Parti İlçe Başkanı Kadir Bodur da izledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda saat 20.30'da Antalya Cumhuriyet Meydanı'nda da Tan Taşçı konseri düzenleyecek.

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Kaynak: ANKA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Antalya Serik'te Zafer Bayramı Konseri - Son Dakika

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