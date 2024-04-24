Antalya Büyükşehir Belediyesi Karavan Parkı Ziyaretçi Akınına Uğradı - Son Dakika
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Antalya Büyükşehir Belediyesi Karavan Parkı Ziyaretçi Akınına Uğradı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Karavan Parkı Ziyaretçi Akınına Uğradı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Konyaaltı'nda hizmete açtığı Karavan Park, havaların ısınmasıyla birlikte ziyaretçi yoğunluğu yaşamaktadır. Açıldığı günden bu yana 36 farklı ülkeden 2 bine yakın misafir ağırlayan Karavan Park, karavan severlerin park sorununu gidermek ve güzel bir alan sunmak amacıyla kurulmuştur.

24.04.2024 11:20  Güncelleme: 11:37
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Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Konyaaltı'nda hizmete açtığı Karavan Park'ta havaların ısınmasıyla birlikte ziyaretçi yoğunluğu da arttı. Tatilcilerin gözdesi olan Karavan Park açıldığı günden bu yana 36 farklı ülkeden 2 bine yakın misafir ağırladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin, karavan severlerin önemli bir sorunu olan park sorununu gidermek ve karavan tatilcilerine güzel bir alan oluşturmak amacıyla, 2023 yılı Ağustos ayında Konyaaltı ilçesine bağlı Arapsuyu Mahallesi'nde hizmete açtığı Karavan Park, havaların ısınması ve bayram tatiliyle birlikte ziyaretçi akınına uğradı. Yaz aylarında talebin daha da artması beklenilen Karavan Park açıldığı günden bu yana 2 bine yakın karavan ve binlerce misafir ağırladı. Karavan Park'ı tercih edenler arasında 36 farklı ülkeden ziyaretçiler de bulunuyor.

Avrupa Karavancılar Yol Ağı üzerinde

Dünyanın en uzun ve gözde sahillerinden olan Konyaaltı sahiline yakın konumuyla ilgi odağı olan Karavan Park, 4 bin 144 metrekare alana ve 55 karavan kapasitesine sahip. Avrupa Karavancılar Yol Ağı'na bağlanmış olan Karavan Park, bu ağın sağladığı ulaşım kolaylığı sayesinde birçok yabancı turiste de ev sahipliği yapıyor. Karavan Park, merkeze ve denize olan yakınlığının yanında, sağladığı imkanlar sayesinde de karavan tatilcilerinin ilgisini kazandı.

Lara'ya da açılacak

Elektrik, altyapı, tuvalet, banyo, çamaşırhane, gri su gideri ve mutfak gibi imkanlar sayesinde misafirler tüm ihtiyaçlarına karşılık buluyor. Sunulan imkanlardan duyduğu memnuniyeti dile getiren karavan tatilcileri, bu güvenli ve konforlu alanda, tatilin tadını çıkarıyor. Bayram tatilinde tam kapasite hizmet veren Karavan Park'a gösterilen rağbet dolayısıyla, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından, önümüzdeki aylarda Muratpaşa ilçesi Lara bölgesine yeni bir Karavan Park açılması planlanıyor.

Her ihtiyaca karşılık veriyor

Tatilini geçirmek için Antalya'yı tercih eden Mehmet Altuntaş, çevresinden duydukları sayesinde, birçok tercihleri olmasına rağmen Antalya Büyükşehir Belediyesi Karavan Park'ı tercih ettiklerini belirtti. Altuntaş, "Planlı tatil yapamadığımız için karavan tatilini tercih ediyoruz. Burada ihtiyaç olan her şey var. Dört dörtlük bir yer olmuş. Herkesin eline sağlık. İkinci kez geliyoruz. Hatta tatili uzatmayı bile düşünmeye başladım. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bu tesis için teşekkür ederim" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Antalya Büyükşehir Belediyesi Karavan Parkı Ziyaretçi Akınına Uğradı - Son Dakika

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