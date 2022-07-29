Antalya Büyükşehir Belediyesi Sinek ve Haşereyle Mücadeleyi Sürdürüyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kent merkezi ve ilçelerde uçkun ve haşerelere karşı başlattığı mücadeleyi sürdürüyor.
Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'nın sinek ve haşereye karşı mücadelesi "Biyosidal Ürün Uygulayıcı" sertifikasına sahip uzman ekipler eliyle yürütülüyor. Saha ekipleri, uçkunla mücadelede rüzgarın durgun olduğu saatleri baz alıyor. İlaçlama çalışmalarında yüksek verim hedeflenirken, yurttaşların şikayetleri ve talepleri doğrultusunda da ilgili bölgelere müdahale ediliyor.
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