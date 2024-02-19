Antalya Büyükşehir Belediyesi, Korkuteli'nde Tarımsal Sulama Projesi Gerçekleştiriyor - Son Dakika
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Korkuteli'nde Tarımsal Sulama Projesi Gerçekleştiriyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Korkuteli\'nde Tarımsal Sulama Projesi Gerçekleştiriyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Korkuteli'nin Beğiş Susuzu Mahallesi'nde gerçekleştirdiği Tarımsal Sulama Projesi ile 2 bin dekar araziyi modern sulama sistemine kavuşturuyor. Proje, bölgedeki tarımsal potansiyeli harekete geçirerek ekonomik ve sosyal anlamda önemli katkılar sağlayacak.

19.02.2024 10:05  Güncelleme: 10:18
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, susuzluk nedeniyle sadece kuru tarım yapılan ve yoğun göç veren Korkuteli'nin Beğiş Susuzu Mahallesi'nde gerçekleştirdiği Tarımsal Sulama Projesiyle 2 bin dekar araziyi modern sulama sistemine kavuşturuyor.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, tarımsal kalkınma için verdiği sözleri yerine getirerek, çiftçilerin ve üreticilerin her zaman yanında olduğunu bir kez daha göstermiş oldu. Toplam maliyeti 20 Milyon TL'yi bulan Beğiş Susuzu Kapalı Sistem Sulama Tesisi Projesi, bölgedeki tarımsal potansiyeli harekete geçirerek, ekonomik ve sosyal anlamda önemli katkılar sağlayacak. Yürütülen proje kapsamında, Antalya Korkuteli Atıksu Arıtma Tesisine "Çıkış Suyu Filtrasyon Dezenfeksiyon Ünitesi" yapılarak, arıtılmış atık su sulama suyu kriterlerine uygun hale getirildi. Korkuteli Atıksu Arıtma Tesisi'nde arıtılan su, depolanarak yaklaşık 16 kilometrelik boru hattıyla Beğiş Susuzu Ovası'na ulaştırıldı. Her 100 metrede bir su almacı ile dağıtımı gerçekleştirilen su, 2000 dekarlık araziyi ilk kez modern sulama sistemleriyle buluşturacak. Tarımsal Hizmetler Dairesi'nin görevli mühendisleri tarafından yapılan son kontrollerin ardından, projenin deneme aşamasına geçilerek sulama sezonunda hizmete sunulması planlanıyor.

"Son kontoller yapılıyor"

Beğiş Susuzu Sulama Suyu Projesinde son kontrollerin gerçekleştiğini ve arazide son incelemenin yapıldığını ifade eden Tarımsal Dairesi Başkanlığı'nda görevli Ziraat Yüksek Mühendisi Atilla Ünal proje hakkında bilgi verdi. Ünal, "Korkuteli Beğiş Susuzu Kapalı Sistem Sulama Tesisi Projesi, 50 hane ve 250 çiftçimizin faydalanabileceği bir proje. Proje yaklaşık olarak 20 Milyon TL'ye mal olacak. Bu tesisle bu güne kadar sulanamayan yaklaşık 2000 dekar arazi modern sulama sistemine kavuşmuş olacak. ASAT'ın Korkuteli Atıksu Arıtma tesisinden tekrar arıtılarak elde ettiğimiz 85 litre/saniye su depolanarak, buradan da çelik ve polietilen borulardan oluşan bir isale hattı ile Beğiş Susuzu ovasına iletilerek, 105 adet su almacı ile arazilere verilecektir. Tesisin son aşaması olan kontrolleri gerçekleştiriyoruz. Yakında denemeleri yapılacak, sulama sezonunda da çiftçimizin kullanımına sunacağız "dedi

"Beğiş Susuzu'nu suya kavuşturdu"

Beğiş Susuzu Mahallesi Muhtarı Hüseyin Yalçın, muhtarlar toplantısında köyün su sorunlarını Başkan Muhittin Böcek'e ilettiklerini ve çözümü noktasında hemen çalışmaların başladığını söyledi. Yalçın, "Başkanımıza Beğiş Susuzunun yer üstü ve yer altı olmak üzere hiçbir su kaynağının olmadığını ifade ettim. O da sağ olsun hemen çalışmaların başlaması için talimat verdi. Yapılan projeyle Korkuteli Atıksu Arıtma Tesisinde arıtılan suyu borular vasıtasıyla arazilerimize kadar ulaştırdılar. Şu anda son kontroller yapılıyor. Muhittin Böcek başkanıma çok teşekkür ediyorum. Yılların Beğiş Susuzu'nu suya kavuşturdu" diye konuştu.

"İçme suyunu kuyulardan alırdık"

82 yaşındaki Durmuş Yıldırım, Beğiş Susuzu köyünde eskiden içme suyunu bile arazide yer alan su kuyularından temin ettiklerini ve susuzluk yüzünden başka köylere göç ettiklerini söyledi.

Burada kalan arazilerde de yıllardır kuru tarım yaptıklarını ifade eden Yıldırım, "Eskiden yağmur yağdığı zaman mahsulümüz iyi olurdu. Tabi eski yağmurlar yok. Suyu getirenlerden Allah razı olsun " diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Tarım, Çevre, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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