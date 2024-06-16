Antalya Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı'nda Ücretsiz Kesim Hizmeti Sunuyor

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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı dolayısıyla üç farklı noktada ücretsiz kesim hizmeti sunuyor. Bayramın ilk günü erken saatlerden itibaren büyük bir yoğunluğun yaşandığı kesim noktalarında Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz kurban kesim hizmeti bayramın ikinci günü de devam edecek.

Kurban Bayramı nedeniyle Antalya Büyükşehir Belediyesi, Soğuksu Mahallesi Perşembe Pazarı, Yeşilbahçe Mahallesi Kapalı Çarşamba Pazarı ve Döşemealtı Kömürcüler Hayvan Pazarı'nda veteriner hekim kontrolünde ücretsiz kurban kesimi yapıyor.

Uzman ekipler hizmet verdi

Sabahın erken saatlerinden itibaren kurban kesim noktalarına gelen vatandaşlar büyük bir düzen içerisinde temiz ve hijyenik bir ortamlarda uzman kasaplar tarafından kurbanlıklarını kestirdi. Sıra sistemi ile çalışan kesim noktalarında Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından oluşturulan uzman ekipler ve kasaplar, kesim işlemlerini hızlı bir şekilde tamamlıyor.

Yakalama timi tetikte

Kurban Bayramı'nda kaçan hayvanların zarar görmeden yakalanabilmesi ve kontrol altına alınabilmesi için Antalya Büyükşehir Belediyesi veterinerlerinin de görev aldığı "Hayvan Yakalama Timi" de bayram süresince görev yapacak. Vatandaşlar, Hayvan Yakalama Timi'ne Alo Zabıta 153, 0242 332 22 33 veya 444 94 20 numaralı ABİM hattından ulaşarak yardım isteyebilecek. - ANTALYA