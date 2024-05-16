Antalya Büyükşehir Belediyesi\'nden 19 Mayıs\'ta Ücretsiz Ulaşım

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Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait resmi plakalı toplu ulaşım araçları ve raylı sistem araçları 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda Antalyalılara ücretsiz olarak hizmet verecek.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basarak kurtuluş meşalesini yakmasının 105. yıl dönümü olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda Antalya Büyükşehir Belediyesi ücretsiz ulaşım kararı aldı. Büyükşehir Belediyesi'ne ait resmi plakalı otobüsler ve Nostalji Tramvay ile Antray 19 Mayıs Pazar günü vatandaşları ücretsiz taşıyacak. - ANTALYA