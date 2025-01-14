Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden 2024'te Ekonomik Destek: Halk Süt ve Halk Mama - Son Dakika
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Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden 2024'te Ekonomik Destek: Halk Süt ve Halk Mama

Antalya Büyükşehir Belediyesi\'nden 2024\'te Ekonomik Destek: Halk Süt ve Halk Mama

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılında çocukların sağlıklı büyümesine katkıda bulunmak amacıyla 'Halk Süt' ve 'Halk Mama' projelerini sürdürdü. Ücretsiz olarak sunulan bu projeler, binlerce çocuğa besin desteği sağlarken, ailelerin ekonomik durumuna da katkıda bulunuyor.

14.01.2025 11:07  Güncelleme: 11:12
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Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin geçtiğimiz yıllarda hayata geçirdiği "Halk Süt" ve "Halk Mama" 2024 yılında da Antalyalı çocukların sağlıklı şekilde büyümesine katkıda bulundu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal sorumluluk anlayışı kapsamında hayata geçirdiği halkçı projelerden olan "Halk Süt" ve "Halk Mama" 2024 yılında da Antalyalı çocuklar için sağlıklı ve besleyici besin kaynağı olmayı sürdürdü. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin, Gazipaşa'dan Kaş'a kadar Antalya'nın 19 ilçesindeki çocuklar için hayata geçirdiği ücretsiz "Halk" ürünleri, şehrin geleceği olan çocukların, sağlıklı bir şekilde yetişmesi için, Büyükşehir Belediyesi personeli tarafından çocukların evlerine kadar ulaştırılıyor.

Binlerce çocuk halk ürünleriyle beslendi

Halk Süt'ten 2-5 yaş aralığındaki çocuklar, Halk Mama'dan ise 6-24 ay aralığındaki çocuklar faydalanıyorlar. Büyükşehir Belediyesi, çocukların gelişimi açısından önemli olan bu süreçte çocuklar, "Halk" ürünleriyle desteklenmiş oluyor. Büyükşehir Belediyesi'nin halkçı projeleri kapsamında, 2024 yılı içerisinde bin 464 aileden 1506 çocuk, toplamda 49 bin 308 adet mama desteği alırken, aynı süreçte 10 bin 616 aileden 11 bin 81 çocuk, 765 bin 648 litre süt desteği aldı.

Vatandaş memnun

Ekonomik sıkıntılarla mücadele eden ve zaruri ihtiyaç olan ürünlere ulaşmakta zorluk çeken vatandaşlara yönelik başlatılan bu halkçı projelerden faydalanan vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı hizmetten dolayı duydukları mutluluğu dile getirdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Halk Mama ve Halk Süt projelerine başvurmak isteyen ailelerin, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin internet sitesi olan antalya.bel.tr adresinden başvuru formunu doldurarak, online başvuru yapması gerekiyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden 2024'te Ekonomik Destek: Halk Süt ve Halk Mama - Son Dakika

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