Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Yaz Kursları Devam Ediyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kültür ve Bilgi Eğitim Merkezi (ATABEM) yaz dönemi kursları devam ediyor.

17 kurs merkezinde 20 branşta düzenlenen kurslara, 5 bin 900 öğrenci katılıyor. Akademik branşlarda ücretsiz eğitim gören 3-4-5-6-7-8. sınıf öğrencileri eğlenirken öğreniyor.

Akademik, kültürel ve sosyal alanlarda açılan; kodlama, bilgisayar kullanımı, drama, edebiyat, fen ve teknoloji, geometri, gitar, halk oyunları, hızlı okuma, İngilizce, karakalem, keman, matematik, modern dans, piyano, resim, satranç, tiyatro, Türkçe, yağlı boya, yaratıcı drama ve zeka oyunları gibi çeşitli branşlardaki dersler eylül ayının ilk haftasına kadar devam edecek.

İlkokul öğrencisi Kardelen Yörük eksiklerini gidermek için Lara ATABEM yaz kursuna geldiğini belirterek, "Buraya Matematik ve İngilizce için geldim. Öğretmenlerimiz çok iyi dersleri çok iyi anlatıyorlar. Derslerimdeki eksikliklerimi gidermeye başladım. Bize böyle bir imkan sağladığı için Muhittin amcamıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

İlkokul 3'üncü sınıf öğrencisi Beren Çakmakkaya'nın annesi Dicle Çakmakkaya ise "Pandemi döneminde çocuklar eğitime uzun bir ara vermek zorunda kaldı. Derslerde eksiklikleri vardı. Maddi olarak özel derse imkanımız olmadığı için arayış içerisindeydik. ATEBEM kurslarını sosyal medyadan gördük ve kayıt yaptırdık. Öğretmenlerimiz çok iyi, çocuklarımız keyifle ders alıyor. Kurumda çalışanlarımıza ve Başkanımıza bu konuda sonsuz teşekkür ediyoruz" diye konuştu.