Yerel

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında dayanışmayı artırıyor. Ramazan'ın üçüncü gününde de Büyükşehir ekipleri, Kepez Aydoğmuş Mahallesi'nde iftar öncesi vatandaşlara sıcak yemek ikram etti. Alanya'da kurulan iftar çadırı da vatandaşlardan yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, paylaşmanın ve dayanışmanın önemini vurgulayarak, Ramazan ayında kent merkezindeki mahallelerde iftar yemeği dağıtımını sürdürüyor. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na bağlı Mobil Aşevi, Kepez İlçesi Aydoğmuş Mahallesi'nde iftar öncesi, bin 500 kişiye dört çeşit yemek ikram etti.

Mobil Aşevi, Ramazan ayı boyunca farklı mahallelerde iftar öncesi yemek dağıtımlarına devam edecek.

ALANYA'DA İFTAR ÇADIRI YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR

Ramazan ayı dolayısıyla ilçelerde de iftar yemeği ikramında bulunan Büyükşehir Belediyesi iftar çadırları da yoğun ilgi görüyor. Büyükşehir Belediyesi, Alanya Nüfus Müdürlüğü karşısındaki Hacımemişler Camii önündeki alanda her akşam vatandaşlara sıcak yemek ikramı yapılıyor.