Antalya Büyükşehir Belediyesi, Sahipsiz Hayvanlar İçin Toplantı Düzenledi - Son Dakika
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Yerel

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Sahipsiz Hayvanlar İçin Toplantı Düzenledi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, sahipsiz hayvanlar ile ilgili olarak 19 ilçe belediyesi ile ortak bir toplantı düzenledi. Toplantıda, eylem planı oluşturuldu ve görev dağılımı yapıldı.

13.06.2024 12:24
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(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, sahipsiz hayvanlar ile ilgili hazırlanan yasa teklifi öncesi 19 ilçe belediyesi ile ortak bir toplantı düzenledi. Toplantıda, oluşturulan eylem planı doğrultusunda görev dağılımı ve komisyonlar oluşturularak, düzenli olarak bir araya gelinmesi ve gelişmelerin değerlendirilmesi kararı alındı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, sahipsiz hayvanların geleceği hakkında bir toplantı gerçekleştirdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Veteriner İşleri Şubesi öncülüğünde Antalya Su ve Atıksu Genel Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya 19 ilçe belediyelerinin veteriner işleri yetkilileri katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Seda Özel, Antalya il genelindeki sahipsiz hayvanlar sorununu ele almak ve çözüm önerileri geliştirmek için bir araya geldiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Sahipsiz hayvanların ve halkın refah ve sağlığını koruyalım"

"Bu sorun sadece Antalya'nın değil, ülkemizin her yerinde ciddi bir meseledir. Sorun hayvanların yaşam kalitesini olumsuz etkilerken hem de toplum sağlığı ve güvenliği açısından önemli bir risk oluşturmaktadır. Bu sorunun üstesinden gelmek için buradayız ve inanıyorum ki, birlikte çalışarak etkili çözümler bulacağız. Sahipsiz hayvanlar sorununu çözmek için yapılması gerekenler arasında toplum eğitimi, bilgilendirme, hayvanlarda hızlı ve etkili rehabilitasyon ve uygun yaşam alanlarının oluşturulması gibi birçok önemli adım bulunmaktadır. Bugün burada, farklı bakış açıları ve farklı deneyimlerle bir araya gelerek etkili çözümler geliştirmeyi hedefliyoruz.  Her birinizin katkısı bu sürecin başarısı için son derece önemlidir. Sonuç olarak, bu toplantı sahipsiz hayvanlar sorununu çözmek adına önemli bir adım olacak ve hepimizin ortak amacı, daha iyi bir gelecek için sahipsiz hayvanlar yaşam koşullarını iyileştirmek ve toplumumuzun refahını artırmaktır. İlçe belediyelerimizin veteriner şube müdürlükleri ya da ilgili birimleri ile birlikte çalışarak, iş bölümünü ve sorumluluklarımızı netleştirerek, sizlerin katkı ve görüşlerini alarak hepimizin ortak sorunu olan sahipsiz hayvanların ve halkın refah ve sağlığını koruyalım."

Antalya Veterinerler Hekimler Odası Başkanı Murat Karabayoğlu ise şunları dile getirdi:

"Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerle sahipsiz hayvanlar hakkında çalışmalarımız uzun zamandır devam ediyor. Son günlerde gündemde olan sahipsiz hayvanlarla ilgili sorunlar nedeniyle yeni yasa değişikliği tasarısı hepimizin gündeminde. Bu konu hakkında neler yapabiliriz, eksiklerimiz neler ve birlikte ortaklaşa yapabileceğimiz çözüm yolları nelerdir bunları tartışmak için toplantıya katıldık. Geçen sene gerçekleştirilen Sahipsiz Hayvanlar Çalıştayı'nda da Büyükşehir Belediyesiyle birlikte hareket ederek güzel sonuçlar elde etmiştik. Bu toplantı da verimli geçti. Güzel geri dönüşler alacağımızı düşünüyorum."

İlçe belediyeleriyle ortak çözüm

Toplantı sonunda, Antalya Büyükşehir Belediyesi yetkilileri tarafından sahipsiz hayvanlara yönelik planlanan doğal yaşam parkı hakkında sunum yapıldı. Daha sonra interaktif toplantı kısmına geçilerek, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri kendi sorumluluk alanlarındaki uygulama ve çalışmalarını aktararak ortak bir çalışma platformu oluşturulmasına karar verildi. 19 ilçenin dahil olacağı bu ortak çalışma için Veteriner Hekimler Odası'nın da desteğinin alınması kararlaştırıldı. Buna göre hem mevzuattaki sahipsiz hayvanlar konusundaki eksiklerin ve sıkıntıların giderilmesi konusunda çözüm önerileri, hem de uygulayıcı olan yerel yönetimlerin halk sağlığı ve hayvan sağlığı ile ilgili, gerekli çalışmaların gerçekleştirilmesi konusunda ortak karara varıldı. Son olarak, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin birlikte hareket etmesi için oluşturulan eylem planı doğrultusunda, görev dağılımı ve komisyonlar oluşturularak düzenli olarak bir araya gelinmesi ve gelişmelerin değerlendirilmesine karar verildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Antalya Büyükşehir Belediyesi, Sahipsiz Hayvanlar İçin Toplantı Düzenledi - Son Dakika

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